Estatales nucleados en ATE se manifestaron frente a la Municipalidad de Paraná

Estatales nucleados en ATE Entre Ríos se manifestaron frente a la Municipalidad de Paraná; realizaron una volanteada sin obstaculizar el tránsito vehicular en la zona del microcentro. Reclaman la urgente convocatoria a paritarias salariales por parte de la gestión del intendente Adán Bahl.“Esta es una jornada de lucha frente al Palacio Municipal para exigirle al intendente un diálogo, una apertura de la mesa salarial, para empezar a resolver el salario del trabajador municipal”, argumentó aRoberto Alarcón de ATE Municipal.Según explicó, “la última reunión paritaria fue en diciembre del año pasado cuando se nos dio un aumento del 12%, el cual no alcanzó porque volvimos a perder con la inflación”.“El salario mínimo es de 24 mil pesos, y la canasta básica es de más de 56 mil pesos. Lo que nos entristece porque es una miseria el salario del trabajador municipal, el peor pago de la provincia, y la clase política se tiene que sentar a resolverlo porque somos los estatales los que hacemos mover la economía interna y con estos sueldos de miseria no nos alcanza para llegar a fin de mes”, justificó Alarcón.El dirigente sindical remarcó que el sector demanda “un salario digno”. “Queremos que el intendente nos llame a todos los sindicatos a discutir salario, condiciones de trabajo, estabilidad en los pases a planta”, amplió al respecto.“La oferta salarial del Ejecutivo tiene que ser superadora, que pase la canasta básica, porque no queremos a ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza”, sentenció.Por su parte, otro de los representantes de ATE en el municipio, Federico Aldama, anticipó que el sindicato elaborar una propuesta alternativa a la que llegara a presentar el Ejecutivo municipal. “Entendemos la situación del municipio, pero eso no significa que lo tenga que pagar el trabajador siendo que es un municipio tan grande, con mucho para recaudar. No entendemos el porqué de estos salarios de miseria”, cerró.