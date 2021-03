Macri celebró el "impresionante recibimiento" de su libro

El ex presidente Mauricio Macri celebró hoy el "impresionante recibimiento" de su flamante libro "Primer Tiempo".



A través de su cuenta de Twitter, el líder del PRO destacó la cantidad de operaciones que se realizaron en la preventa de su obra.



"Gracias a todos por el impresionante recibimiento ayer de `Primer Tiempo´. Está disponible la preventa esta semana a través de Mercado Libre", sostuvo el ex mandatario.



La idea de publicar un libro le llegó a Macri a través de dos de sus principales asesores comunicacionales: el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto y el subsecretario de Comunicación Estratégica del último Gobierno, Hernán Iglesias Illa, quien había publicado "Cambiamos. Día a día, la campaña por dentro" luego del triunfo electoral de 2015.



Editado por Planeta, "Primer Tiempo" contará los cuatro años de la aventura macrista narrada por su propio protagonista y será lanzado el 18 de marzo a las 18:00: para la ocasión, cerca de Macri preparan la presentación en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



El título elegido para la obra sugiere una de las principales premisas que el ex presidente se cansa de repetir en privado: su carrera política no está terminada y el libro podría ser el relanzamiento de la misma.



Con la publicación del libro, Macri planea medirse contra Cristina Kirchner en cuestiones relacionadas al marketing: con Sinceramente, el libro que la ex presidenta publicó y utilizó para hacer campaña en las últimas elecciones, la actual vicepresidenta vendió más de 300 mil ejemplares.