Prorrogan emergencia sanitaria y restringen viajes desde y hacia zonas afectadas

Las medidas del Gobierno nacionalLa emergencia sanitaria fue declarada por el Ejecutivo el pasado 12 de marzo mediante el decreto N° 260, en el que amplió "por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19".y facultaba al Ministerio de Salud "como autoridad de aplicación". Ahora,de COVID-19", indicó el DNU.La nueva norma establece,Para esta habilitación, se dará previa intervención al Ministerio de Educación, y se deberá contar con certificación de competencias a cargo de los establecimientos asistenciales que los requieran, señala la norma, que modifica a su vez al decreto 260/2020, que estableció originalmente la ampliación de la emergencia sanitaria, hasta marzo de este año.Se establece un plazo general de 14 días de aislamiento que deberán cumplir las personas afectadas, con salvedades y particularidades de acuerdo con los casos y las personas, o por un período distinto que en el futuro determine la autoridad de aplicación según la evolución epidemiológica y las recomendaciones sanitarias nacionales.Así, qLos denominados "contactos estrechos" de casos de Covid-19, deberán cumplir 14 días de aislamiento con la posibilidad de reducirlo a 10 días según las recomendaciones de la autoridad sanitaria.En tanto, quienes arriben al país desde el exterior, también deberán cumplir un aislamiento de 14 días en las condiciones que establezca la autoridad sanitaria nacional, salvo las excepciones dispuestas por el decreto o por la autoridad migratoria, se precisó.Están exceptuadas de cumplir el aislamiento obligatorio los diplomáticos exclusivamente "para cumplir una misión oficial, con autorización de la Dirección Nacional de Migraciones", bajo la supervisión de la Cancillería argentina, y que no presenten síntomas de Covid-19.También están exceptuados los funcionarios públicos y los representantes del Estado argentino en organismos internacionales, "cuando regresen de viajes al exterior realizados en su carácter de integrantes de delegaciones oficiales".Además, no deberán cumplir el aislamiento las personas extranjeras no residentes autorizadas expresamente por la Dirección Nacional de Migraciones, para desarrollar "una actividad laboral o comercial esencial para la que fueron convocadas"; los nacionales o extranjeros en tránsito hacia otros países "con una permanencia menor a 24 horas en aeropuertos nacionales", y los transportistas y tripulantes internacionales "en exclusivo ejercicio de su actividad".La autoridad sanitaria podrá disponer medidas adicionales en cualquier momento de la permanencia de estas personas exceptuadas enunciadas cuando sospeche la existencia de riesgo de propagación del virus, en especial cuando procedan de "zonas afectadas de mayor riesgo", y también podrá dejar sin efecto cualquiera de estas excepciones, con el fin de prevenir contagios.Asimismo,on toma de muestra de no más de 72 horas previas al embarque, salvo en los supuestos exceptuados por la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria podrá modificar las acciones preventivas establecidas., y no podrán ingresar ni podrán permanecer en el territorio nacional en caso de incumplir la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes.El Ministerio de Salud dará información a la población sobre las "zonas afectadas" y las "zonas afectadas de mayor riesgo", así como sobre la situación epidemiológica, respecto a la propagación, contención, mitigación e inmunización de la enfermedad, con la guarda de confidencialidad acerca de la identidad de los afectados, salvo expresa autorización de las mismas, según la normativa de resguardo de secreto profesional, indica el decreto.A la fecha, subraya la norma, se consideran "zonas afectadas" por la pandemia a todos los países del mundo, y como "zonas afectadas de mayor riesgo" a aquellas que tienen circulación comunitaria de nuevas variantes del virus, que pueden condicionar la capacidad de respuesta del país y requieren de medidas sanitarias específicas. El decreto 167/2021 de fecha 11/03/2021.