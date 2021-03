Impuesto a las Ganancias: Proponen elevar a grandes empresas y reducir a pymes

El mismo surgió a partir de un pedido del Ministerio de Economía para compensar lo que el fisco dejará de recaudar cuando se apruebe en el Congreso la iniciativa para elevar el mínimo no imponible de la cuarta categoría de ganancias.



El proyecto propone una estructura impositiva diferente a la vigente en función de las ganancias netas acumuladas.



? Un primer escalón del 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $1.300.000.



? Segundo escalón del 30 % para ganancias netas acumuladas de más de $1.300.000 y hasta $2.600.000



? Tercer del 35% para ganancias netas acumuladas superiores $2.600.000.



En el caso de los tributos correspondientes a los dividendos estos pagarán en todos los casos una alícuota del 7 %.



Según los considerandos del proyecto de ley este esquema permite "reducir el impuesto que pagarán las pequeñas empresas y mantenerlo para las medianas que queda en 30%. Solo se aumenta para empresas más grandes".



Según señala el gobierno con este nuevo esquema el 75 % de las empresas pagarán una alícuota del Impuesto a las Ganancias más baja que la vigente en el período fiscal 2020.



En el texto del proyecto de ley también se señala que esta modificación permite dar "una orientación de política pública muy diferente a la concebida en la reforma de 2017, que preveía una reducción de alícuota al 25 % para todas las empresas".



El proyecto de modificación de Ley de Impuesto a las Ganancias, según indica Ámbito , fundamenta la iniciativa en que "diversos estudios han demostrado la inversión en nuestro país no es particularmente sensible a la tasa del impuesto a las ganancias y está determinada fundamentalmente por la demanda agregada y el crecimiento económico".



Más aún en los considerandos se señala que la reducción del impuesto a las ganancias no sirvieron para generar nuevos puestos de trabajo ya que "las empresas mostraron una evidente falta de elasticidad-empleo ante variaciones en las tasas impositivas".



Ámbito.com.