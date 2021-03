Judiciales realizaron una nueva jornada de protesta y retención de servicios

Los judiciales iniciaron el lunes pasado un plan de lucha que consiste en asambleas de dos horas, con retención de servicios, los días lunes y jueves, durante todo el mes de marzo. La modalidad de la protesta “la define cada una de las 15 filiales”, explicó a esta Agencia el secretario general de AJER, Mario Brnuzak. Lo mismo ocurre con el horario en que se aplica la medida, aunque “la mayoría la implementa de 11 a 13”, detalló.



Este jueves en todas las localidades realizaron “manifestaciones fuera de los edificios, con carteles, pancartas y haciendo un poco de ruido”, comentó el titular del sindicato. En Paraná, en tanto, también marcharon alrededor de Casa de Gobierno.



Brnuzak informó que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento ni han recibido convocatoria al diálogo, ni de parte de las autoridades del Poder Ejecutivo ni del Judicial. “Creemos que todavía no va a haber conversaciones”, estimó al respecto.



En tanto, aseguró: “Por ahora seguimos de cerca las paritarias, porque estamos con la ley de enganche suspendida por la ley de emergencia, y a raíz de eso tenemos la misma actualización salarial que el Gobierno otorga en paritarias”. Sobre este punto agregó: “Tenemos entendido que al momento de cerrar las paritarias, el Gobierno prometió volver a abrirlas en mayo”.



Los judiciales rechazan la suba salarial “concedida unilateralmente por el Gobierno”, la cual aseguran “dista mucho del 15% anunciado”. Según se precisó desde el gremio, para los primeros cargos del escalafón con poca antigüedad, ese porcentaje representa una “cifra irrisoria”.



“El 15% es mentiroso, realmente no impacta en el bolsillo del trabajador. Y uno de los motivos es la ley de emergencia”, sostuvo Brnuzak.



Por último, anunció que la semana próxima, lunes y jueves, continuarán las acciones en las 15 filiales de la provincia, y se prevén movilizaciones en algunas localidades, entre ellas Gualeguay. (APF)