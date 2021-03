Bahl se pronunció respecto a hechos vandálicos en monumento histórico

“Que lo fugaz, banal y superfluo no nos quite la posibilidad de resguardar el tesoro que significa la memoria colectiva” dijo el intendente Adán Bahl, relación a los hechos vandálicos producidos sobre un monumento histórico, icono de los Derechos Humanos en Paraná.El titular del Ejecutivo municipal reveló que “estamos trabajando desde la Municipalidad junto con la Asociación Civil La Solapa, en la recuperación y restauración de los espacios de la memoria que se erigen en Paraná”. La tarea común pretende revalorizar las expresiones artísticas que son parte de la memoria de los pueblos ante el horror que vivimos los argentinos bajo la última dictadura cívico-militar y forman parte del patrimonio simbólico e histórico de la ciudad, entre ellas, la que está ubicada en Plaza Alvear.Bahl señaló que “este tipo de hechos expresan una profunda indolencia desde algunos sectores y se convierte en una agresión hacia la memoria de las víctimas, los familiares, a las Madres y a las Abuelas que tanto luchan permanentemente por mantener viva la Memoria. No podemos naturalizar la violencia, queremos una Paraná sana; tolerante y respetuosa”, finalizó.