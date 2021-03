Sarlo se retractó: "No debí decir por debajo de la mesa"

La escritora y ensayista Beatriz Sarlo se retractó y aseguró que no debió decir que la propuesta de vacunación contra el coronavirus que recibió fue "por debajo de la mesa" y le pidió disculpas a "la Provincia" de Buenos Aires por haber utilizado "mal" la expresión, en lo que dijo fue "una desdichada metáfora".



"Me autocritico fuertemente, no debí decir por debajo de la mesa", sostuvo Sarlo, quien relató que enero último le llegó una propuesta para formar parte de una campaña para generar confianza en la vacuna Sputnik V.



Agregó en declaraciones a radio Con Vos: "Que me disculpe la Provincia --de Buenos Aires-- por utilizar mal la expresión".



Sarlo recordó que el comentario le llegó del editor de Siglo XXI, Carlos Díaz, y que lo interpretó como un hecho que "ocurre en una esfera semiprivada" y por eso lo definió como algo "que se pone debajo de la mesa".



"Si voy a participar en algo necesito saber quiénes otros van a participar, no puede ser algo a las apuradas", se quejó la escritora que luego repitió que en el mail que ella recibió de parte de su editor Carlos Díaz no había ningún dato sobre la campaña a la cual la estaban invitando a sumarse.



La semana pasada, la jueza María Eugenia Capuchetti dispuso que Sarlo brindara declaración testimonial en la causa que investiga el posible desvío de vacunas contra el coronavirus, a raíz de que la escritora había relatado en televisión que le habían ofrecido inocularse cuando -según criterios epidemiológicos- aún no le correspondía.



