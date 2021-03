De Angeli presentó un proyecto para otorgar tierras fiscales a la producción

El senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, presentó un proyecto en la cámara alta para la colonización de tierras fiscales con el fin de ser incorporadas a los procesos productivos, en explotaciones agropecuarias de economías familiares y rurales.



“El espiritu de este proyecto es impulsar la agricultura familiar y que ésta sea económicamente viable para que una familia pueda vivir y desarrollarse, y en un plazo razonable, afrontar el pago de la tierra adjudicada” señaló el legislador del PRO.



“Lo fundamental en la Argentina que vivimos hoy es lograr las 3T: Tierra, Techo y Trabajo” enfatizó. “Con este proyecto no tengo dudas que es posible alcanzarlo”, garantizó. A su vez, De Angeli sostuvo que “en todas las actividades de la economía hay un proceso de concentración económica, y el sector agropecuario no escapa de eso”, por lo cual afirmó que “la posibilidad de distribuir la tierra pública representa una oportunidad para que nuevos productores puedan consolidar su vocación y aumentar el número de familias dedicadas a la actividad agropecuaria”.



Para llevar a cabo el reparto de tierras públicas, De Angeli propone crear el Instituto Nacional de la Colonización, integrado por cinco miembros: tres propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso Nacional, uno en representación de las entidades ruralistas y un representante de las provincias. Este instituto realizará planes de colonización, según la región del país, siguiendo algunas pautas técnicas. Además establecera las condiciones para quienes desean participar de una adjudicación, y también, fijará el valor de las tierras adjudicadas y los plazos de pago que no podrá exceder los 25 años. El adjudicatario recibirá el título de propiedad tras el pago completo al Estado.



“El campo genera desarrollo, arraigo y movimiento en todas las ciudades y pueblos del país. Es fundamental que desde el Estado se trabaje con herramientas concretas en sectores que tienen potencial para generar trabajo y mayor competitividad para producir y comercializar más, y así poder crecer en el mercado interno e internacional” finalizó.