Rossi descartó reactivar el servicio militar obligatorio: "Atrasa 30 años"

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, descartó la posibilidad de reactivar el servicio militar obligatorio en la Argentina y consideró que esa propuesta "atrasa 30 años", al tiempo que consideró que se trata de una experiencia "negativa" desde el punto de vista social.



"Esa discusión atrasa 30 años y ya fue resuelta por la sociedad argentina", aseguró Rossi, que agregó: "Los que hablan de ese servicio no piensan en que vengan a buscar a sus hijos con el camioncito militar cuando cumplan 18 años, sino que vayan a buscar a los hijos de los demás, especialmente a los de los barrios carenciados".



También dijo que esa experiencia "es negativa" desde el punto de vista social y desde el aspecto económico es costosa.



De esta manera, el funcionario salió al cruce del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que se mostró partidario de reactivar el servicio militar obligatorio en la Argentina.



Dijo Jalil que se trataba de un "servicio a la comunidad" y un "lugar de encuentro", al argumentar su propuesta.



Por otra parte, en una conferencia de prensa virtual organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), Rossi le bajó el pulgar a la posibilidad de presentarse como candidato en las próximas elecciones legislativas y remarcó que su vocación "está puesta en ser ministro de Defensa los tres años que le faltan a Alberto" Fernández en su rol de presidente de la Nación.



El funcionario cuestionó además a Juntos por el Cambio, la principal fuerza de oposición, al subrayar que "se olvida de que fue Gobierno hace un año y medio y no pudieron resolver los problemas que hoy critican".



"Tendrían que ser muchísimo más moderados, porque se puede ser crítico y tener una visión distinta en muchas cosas, pero no de esta manera", dijo.



En este sentido, criticó en particular al ex presidente Mauricio Macri, porque "cuando era opositor a Cristina (Fernández de Kirchner) antes de 2015 decía que no había gobernado nunca, pero ahora debería recordar que los argentinos optaron por no darle continuidad y que fue el primero que buscó su reelección y no la consiguió" entre los jefes de Estado argentinos.



"Hay que entender que no pudiste, no supiste o no quisiste resolver los problemas y debería tener un nivel de moderación en la crítica", insistió.



Destacó que las fuerzas armadas están actuando "desde la primera hora" en la distribución de vacunas contra el coronavirus y que se sienten capacitadas para tener un mayor protagonismo cuando lleguen más dosis al país.



Aclaró que las FF.AA. actúan a requerimiento de los gobernadores y sostuvo que tienen "capacidad operativa" para ampliar ese apoyo cuando se los necesite.



"Lo que hacemos es ir articulando con cada una de las provincias y ver que cantidad de vacunas están con capacidad de almacenar", completó el ministro.