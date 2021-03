Restricción de viajes a donde circulan nuevas cepas incluiría países limítrofes

El Gobierno se encamina a restringir desde el viernes los vuelos desde y hacia los países con mayor circulación de las nuevas cepas de coronavirus en la región.. Uruguay, Chile y Paraguay están en la mira. Además, planean exigir rígidas cuarentenas a los 7.000 viajantes que deben regresar a la Argentina desde esos países. El tema se discutió el lunes durante una nueva reunión del Consejo Federal de Salud.El 28 de febrero se prorrogó el decreto que prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes en el país -salvo excepciones- , a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso hasta el próximo viernes. Ahora la medida se extendería a los argentinos que visiten las nuevas “zonas de riesgo”.El ministro bonaerense Daniel Gollan anticipó la batería de medidas durante una conferencia de prensa matutina junto al jefe de Gabinete provincial Carlos Bianco. “En el decreto que hay que cambiar el día 12 (de marzo) respecto de las medidas que se toman para afrontar la pandemia, se tomará la decisión de restringir fuertemente la salida de nuevos turistas hacia las zonas de circulación del virus”, explicó Gollan.Según los registros de la dirección nacional de Migraciones entre diciembre y febrero ingresaron al país 262.339 personas y salieron 292.466. Fuentes de la ANAC señalaron que en enero hubo 39 vuelos internacionales diarios y en febrero, 45.El jefe de la Cartera de Salud de la Provincia se refería a las nuevas variantes de coronavirus provenientes de Gran Bretaña y Brasil, de las que ya se registraron contagios en la Argentina, aunque por ahora no hay transmisión comunitaria. “Existe preocupación por tres variantes: la sudafricana -que no circula comunitariamente en la región-, la inglesa -sobre la que hubo 5 detecciones en nuestro país-, y la manaos -que está muy extendida en Sudamérica; Brasil y países aledaños, pero en Argentina se contuvieron los casos", precisó Gollan.. El foco, como anticipó el ministro de Axel Kicillof también está puesto en los argentinos que deben regresar al país. “La idea es que haya un control muy fuerte de estas personas: que cumplan diez días de cuarentena y tengan un alta con PCR o 14 días de cuarentena para evitar que se disperse el virus en el país”, dijo.El tema se abordó en la reunión virtual de ministros de todo el país, pero Gollan se anticipó con sus declaraciones, un detalle que no fue del todo bien recibido en la Casa Rosada.La ministra de Salud Carla Vizzotti y sus pares provinciales coincidieron en la necesidad de tomar medidas restrictivas. “Hubo consenso porque hay muchas cepas dando vueltas; sobre todo la P1, la brasileña. Por eso, además de restringir los vuelos desde y hacia Brasil se habló de restringir los vuelos desde y hacia los Estados Unidos, donde ya está la cepa brasileña, pero también la inglesa y la sudafricana”, explicó uno de los ministros que participaron del cónclave.En el Gobierno señalaron que todavía no hay ninguna decisión tomada. Enfatizaron que el canal administrativo para estas resoluciones depende de jefatura de Gabinete. “Como siempre, se escuchará la opinión de las autoridades sanitarias sopesando también el humor social y la realidad económica”, explicaron en la sede del Ejecutivo.