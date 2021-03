Espionaje ilegal: “La justicia dirá quiénes son los responsables”

Política Cómo funcionaba el espionaje ilegal en Migraciones

El gobierno nacional acusó a la gestión de Cambiemos de haber montado “un sistema de espionaje ilegal” en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), para hacer un seguimiento de políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas, deportistas y artistas.La DNM halló “un sistema paralelo de alertas” mediante el cual se realizó el seguimiento ilegal de ingresos y egresos del país de más de 58 mil personalidades de diferentes ámbitos, sin ningún tipo de requerimiento judicial., Florencia Carignano a cargo de Migraciones, dio detalles sobre la denuncia presentada en el mes de octubre luego de que se descubriera un sistema Halcon, que si bien es legal, “de los 58.000 registros que había, la mayoría no tenía un respaldo judicial detrás”.Además dio cuenta que al lado de cada nombre que era investigado, decía “avisarle a ….; informar a …. tal cosa, preguntar si tal otra; lo cual nos pareció muy raro y está absolutamente fuera de la ley, por lo cual radiamos la denuncia”.“Le acercamos a la Justicia todo lo que habíamos encontrado, aportar toda la base y que nos digan cómo tenemos que seguir, qué tipo de delito se constituye y quiénes son los responsables”, agregó.Por otra parte, la titular de Migraciones manifestó que ya han recibido “varias consultas de abogados de personas que se saben estaban siendo espiadas y van a solicitarle al organismo la información porque tienen el derecho de saber quién se fijó sus movimientos migratorios”.“Hay de todo tipo y de todo color, lo que se te ocurra”, dijo sobre el listado de las personas “espiadas”.Finalmente, Carignano expresó que la causa “se está moviendo y estamos muy contentos. Iremos a declarar todos lo que tengamos que hacerlo para contar qué encontramos y sobre qué hicimos con esto y que fue dar de baja todos los nombres que no tenían respaldo judicial y con el tema de las claves hicimos un procedimiento, una limpieza, y cada organismo nos pasó un listado de gente con nombre y apellido que se hace responsable sobre el uso de la clave; se acotó el margen para que esto no sea un festival de claves y todos tengan acceso a los datos de todos”.