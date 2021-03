Ballay: acuerdo con bonistas "da previsibilidad para afrontar otros compromisos"

Política Más del 97 por ciento de los bonistas aceptaron la oferta de Entre Ríos

El ministro de Economía, Hugo Ballay, afirmó que el acuerdo que se logró con el 97,15 por ciento de los bonistas para la reestructuración de la deuda en dólares "nos da la previsión absoluta de que la provincia podrá afrontar sin inconvenientes todos los compromisos futuros".Según destacó el ministro, "la sostenibilidad de la deuda era uno de los objetivos principales que teníamos; y en la proyección que hacemos de esta reestructuración, la provincia podrá afrontar sin inconvenientes todos los compromisos futuros".Y remarcó: "Nos da la previsión absoluta de poder afrontar otros compromisos, porque hasta ahora veníamos haciendo especulaciones de los vencimientos, ahora ya sabemos lo que tenemos que pagar en febrero y en agosto".Ballay señaló que esta "fue la conclusión de una tarea de varios meses, que veníamos trabajando como nos había marcado el gobernador respecto a negociar de buena fe, pero fundamentalmente defendiendo los intereses de todos los entrerrianos".Recordó que esto se originó "cuando la situación fiscal de la provincia no permitió pagar ese bono de intereses en agosto del año pasado y a partir de ahí se iniciaron estas negociaciones. En el medio hubo una reacción negativa, que fue la judicialización, con lo cual la provincia entró en una situación de cesación de pago, de default"."Ayer se logró la aceptación a esta propuesta de la provincia de Entre Ríos del 97,15 por ciento de los tenedores", subrayó e hizo notar que "con el 75 por ciento era suficiente, por lo que esto nos reconforta porque además de todas las provincias que han cerrado reestructuraciones, como Córdoba, Salta, Mendoza, Chubut o Río Negro, la provincia de Entre Ríos es la que ha recibido el mayor porcentaje de aceptación, lo cual habla de que realmente entendieron la situación de la provincia, pero también confiaron en sus números".En cuanto al arreglo con los acreedores, el ministro aclaró en cuanto a la variación en los vencimientos que "no es que se deja de pagar; es más, este arreglo hace de que en las próximas 72 horas la provincia tenga que pagar el 60 por ciento de los intereses vencidos en agosto y en febrero de este año; pero tiene algunas ventajas muy importantes".Y continuó: "También hay un cambio en el esquema de amortización o de evolución del capital, que originalmente era en los años 23, 24 y 25 y ahora se inicia en el 23 y termina en el 28. Es decir, el perfil de amortización de la deuda hace que obviamente los compromisos futuros sean menores año por año"."Esto es, en resumen, lo que veníamos ofreciendo a los tenedores; fueron muchas reuniones, muchas idas y vueltas y se logró este acuerdo"", subrayó; al tiempo que destacó que los mismos beneficios que obtuvo la provincia va a ser ofrecido a los municipios que tomaron deuda.En cuanto a lo que debe pagar la provincia en las próximas horas, precisó que son "26 millones de dólares, que se componen del 60 por ciento de los intereses vencidos a la fecha; y el otro 40 por ciento se capitaliza, o sea se vuelca a pagar con los vencimientos futuros. A partir de ahí, quedan los mismos vencimientos que tenían previstos los cupones, pero con valores inferiores producto de que los dos primeros años la tasa es del 5 por ciento, pero los compromisos quedan en los meses de agosto y febrero de cada año. O sea, el próximo compromiso a pagar va a ser el cupón de agosto 2021; después febrero 2022 y de ahí en adelante de la misma forma".Ballay rescató "el respaldo absoluto que tuvimos del Ministerio de Economía en la propia personas del ministro Guzmán y todo su equipo de trabajo, que se puso a disposición de todas las provincias que estábamos reestructurando deudas". También resaltó el trabajo en equipo del Ministerio de Economía de la provincia que permitió lograr este acuerdo."La sostenibilidad de la deuda es uno de los objetivos principales que teníamos; y en la proyección que hacemos de esta reestructuración, la provincia podrá afrontar sin inconvenientes todos los compromisos futuros", consideró. Esto de no mediar "problemas que podrían surgir, como en el año 2020, un covid o una pandemia que hizo que la actividad económica, los recursos, se vieran afectados". Recordó que en agosto del año pasado "tuvimos que tomar la decisión muy firme del gobernador Bordet de priorizar otros gastos, como salud, alimentación y seguridad"."Hoy por hoy todas las decisiones que tomó el gobernador y el equipo de economía son más que claro que fueron absolutamente acertadas", apuntó.En otro orden, respecto a lo salarial dijo que "seguiremos sentados con los gremios, como apostamos desde el primer día de la primera gestión del gobernador Bordet, siempre con la responsabilidad de que lo que ofrezcamos podamos cumplirlo. De hecho, este mes, el 10 se terminan de pagar los salarios a la totalidad de los empleados, del 1 al 5 cobró el 90 por ciento de activos y pasivos. Todo esto también es un grado de responsabilidad muy importante que venimos cumpliendo, en este caso liquidado también el aumento de febrero que se reflejó en lo haberes".Respecto a las reformas que hará el gobierno nacional al impuesto a las Ganancias, mencionó que "el costo fiscal de esta medida para la provincia de Entre Ríos, la estimación en base a la recaudación del año pasado, son 1100 millones de pesos en el año, una nómina y cuarto de salarios de activos y pasivos, para comparar".De todos modos, indicó que a nivel nacional se están analizando distintas alternativas "para compensar esta reducción, que estamos analizando en la Comisión Federal de Impuestos donde participamos los ministros de todas las provincias para ver el impacto real"."Seguramente por esta forma de conducción que tiene el Presidente y el ministro de Economía de la Nación estaremos sentados todos los ministros provinciales para que esa modificación tributaria que tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas en el país, no afecte los fondos provinciales", concluyó.