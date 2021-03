El presidente Fernández anunció beneficios para el sector automotriz

"Estoy muy contento porque he visto trabajar a todos. He visitado tres o cuatro plantas automotrices. Y en todos los casos vimos cómo el sector en plena pandemia apostaba, incluso con inversiones fuertes en favor del crecimiento y el desarrollo", dijo Fernández.



Y añadió: "para nosotros, la actividad automotriz es una especie de nave insignia, y por eso tiene que crecer. El Estado ha hecho su aporte: tuvo la capacidad de oir y buscar soluciones a los planteos del sector".



Así se expresó el mandatario al encabezar este mediodía en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el acto para la firma del decreto del régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales de la industria automotriz y el envío del proyecto de Ley de Promoción Inversiones para ese sector y su cadena de valor.



El Presidente respaldó el trabajo realizado por los sindicalistas Ricardo Pignanelli y Antonio Caló porque fueron protagonistas en la búsqueda de iniciativas para promover inversiones en la Argentina en favor de que haya más empleo.



También felicitó a los empresarios del sector que han contribuido a armar un nuevo plan para pensar en el largo plazo, lo que da cuenta del interés de las empresas por continuar con sus inversiones en el país.



Fernández destacó que los acuerdos para sustituir importaciones no solo generan más producción y trabajo sino que ayudan a cuidar las reservas internacionales, porque baja la necesidad de usar divisas para importar, por ejemplo, autopartes.



"Hoy debemos cuidar, preservar y reconstruir reservas. Poco a poco vamos recomponiendo las reservas", enfatizó.



A su criterio, "hay un mayor porcentaje de producción nacional en los autos. Eso es central para una Argentina que está en las condiciones en la que está. Y además evita importar y cuidar divisas".



El jefe de Estado dijo que aspira a que el acuerdo automotor sea una iniciativa que se replique en muchos otros rubros de la economía. .



"Esta es la primera experiencia -y espero que sean muchas- del Consejo Económico y Social. Es un primer paso para entender cómo será la Argentina que viene", resaltó el Jefe de Estado.



El proyecto de Ley de Promoción Inversiones que impulsa el Gobierno tiene como objetivo fortalecer la cadena de valor del sector automotriz, generar puestos de trabajo, el desarrollo de nuevos modelos y el fomento a la exportación.



A través de esa iniciativa, se crea un Régimen de Fomento a nuevas inversiones, que tendrá beneficios impositivos.



También crea el "Instituto de la Movilidad", un ente con derecho público no estatal destinado a fomentar la coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor.