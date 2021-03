Espionaje: El Partido Justicialista de Entre Ríos responsabilizó a Frigerio

El Partido Justicialista de Entre Ríos dio a conocer un comunicado en el que remarca que "Rogelio Frigerio es responsable directo del espionaje ilegal en la Dirección Nacional de Migraciones", que se conoció este lunes en los medios nacionales. También rechazó el intento del ex ministro del Interior de "victimizarse", sostiene el documento.



Texto completo



"El ex ministro del Interior de la Nación durante el gobierno de Cambiemos, Rogelio Frigerio, es responsable directo del espionaje ilegal en la Dirección Nacional de Investigaciones denunciado por la actual conducción del organismo. En los hechos se investiga el seguimiento ilegal de los movimientos de más de 58.000 dirigentes políticos y referentes sociales, entre ellos muchos entrerrianos entre los que estarían incluidos el gobernador Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta, ministros, legisladores, intendentes, miembros del STJ y empresarios".



"Lejos de poder victimizarse, como intentó hacerlo en las últimas horas, Frigerio deberá dar explicaciones ante la justicia de por qué desde su ministerio se implementó el seguimiento ilegal, sin orden judicial, de dirigentes políticos y referentes sociales a través del sistema "SICaM HALCON", que permite obtener la información del Registro Nacional de Ingresos y Egresos en tiempo real y mediante alertas específicas".



"La noticia dada a conocer en los medios nacionales hace caer el intento permanente del recientemente autoproclamado candidato opositor de construir un relato basado en la apelación al republicanismo. Su prédica en torno a las instituciones resulta severamente comprometida ante la evidencia que lo muestra como el perpetrador de un sistema de espionaje ilegal a dirigentes políticos durante el periodo que ocupó el cargo de Ministro del Interior. Una verdadera afrenta a la libertad y la democracia en nuestro país".



"Es de notar que los acontecimientos que hoy conocemos en detalle permiten explicar el sorpresivo ataque que sufriera el entonces intendente de Concordia, Enrique Cresto, durante su campaña a la reelección. Ese ataque, que rápidamente se vio reflejado en algunos medios de prensa locales, contó con la información privilegiada, y personal, que claramente surgió de la Dirección Nacional de Migraciones, capitaneada en aquellos años por Rogelio Frigerio. Un intento más que claro de incidir en la voluntad popular a través de la corrupción de las herramientas que ese cargo le brindaba a Frigerio".



"Según la denuncia realizada por la actual dirección del organismo son más de 58.000 los dirigentes políticos y sociales espiados a través de este sistema por la dupla Frigerio-Macri. Los datos recogidos hasta ahora, permiten entrever que también otros dirigentes del peronismo entrerriano estarían entre las personas espiadas ilegalmente, incluso miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia".



"Lamentamos que no sea una sorpresa este tipo de prácticas ilegales por parte del gobierno de Cambiemos y sus dirigentes, incluso los que tienen domicilio en la provincia, como es el caso de Frigerio. Esta denuncia se suma a las denuncias por el accionar de la AFI durante la gestión Macri, con iguales señales e intenciones. Ambas representan el intento desesperado de Cambiemos por retener el poder en 2019, incluso vulnerando los derechos y garantías fundamentales de las personas, sin dudas aquello más sagrado que debe respetar, y hacer respetar, alguien que ocupa cargos de responsabilidad en democracia".