La Caja de Jubilaciones modificó el sistema de afiliaciones a obras sociales

La Caja de Jubilaciones y Pensiones puso fin a una mecánica de afiliación compulsiva de jubilados al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) que generaba “muchos inconvenientes administrativos y judiciales”. Así lo comunicó ael presidente de la Caja, Edgardo Scarione, quien argumentó queA través de la resolución N° 35, dictada el 5 del actual, la Caja dispuso “con carácter de interpretación general a partir de la fecha de la presente, que las/os pasivas/os que no son afiliadas/os al Iosper podrán dejar sin efecto el Código de Descuento de Haberes N° 0707 (baja)”. Así, mediante una declaración, el jubilado firmará un “deslinde de responsabilidades”, a través del cual rechaza su afiliación a Iosper en aquellos casos en los que, durante su vida activa, tuvo otra obra social., explicó el contador al justificar que la disposición se da por. De acuerdo a lo que indicó Scarione, “cuando la Caja enviaba a la persona a Iosper, el instituto no los aceptaba porque en actividad no habían tenido aportes a la obra social provincial, lo que generaba inconvenientes administrativos para la Caja y para la persona, por carecer de obra social”.“Si bien la Caja no es responsable, sí tiene que ordenar el sistema administrativo y brindar la posibilidad a que esa persona tenga una obra social que elija y esté dentro de los límites”, sostuvo el titular del organismo previsional al remarcar que la posibilidad de acceder a una obra social “es una obligación constitucional”.Respecto de los requisitos que deben cumplir los pasivos, Scarione explicó queEn ese sentido, el contador aclaró que la Caja firmó convenio y aporta a unas “siete u ocho obras sociales”. “Si las personas traen una obra social distinta, estas mismas tienen que diligenciar el convenio a firmar con esa obra social y también se deja un camino abierto a las empresas de salud comercial, como lo son las prepagas,, aclaró al respecto.“Vamos a tratar de brindarle la posibilidad al beneficiario del sistema jubilatorio de que tenga la obra social, pero siempre con la responsabilidad de esta persona”, remarcó el responsable del organismo previsional.Finalmente, Scarione confirmó que “la Caja está cumpliendo con las obligaciones en el pago de haberes”. “En marzo haremos efectivo el aumento que anunció el gobernador, con la retroactividad que corresponde”, comunicó.