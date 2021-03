Se firmaron acuerdos de obras para Victoria, Galarza y Libertador San Martín

Foto 1/2 Foto 2/2

El acto encabezado por la vicegobernadora Laura Stratta, se desarrolló este lunes en el recinto del Concejo Deliberante de Victoria. Participaron el director del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA) Enrique Tomas Cresto; el ministro de Planeamiento de la Provincia, Marcelo Richard; también Daniel Koch, de Vialidad nacional; el intendente Domingo Maiocco, junto a los presidentes municipales de General Galarza y Villa Libertador, Fabián Menescaldi y Raúl José Casali, respectivamente. Además, estuvieron presentes la diputada nacional Mayda Cresto; los senadores Francisco Morchio y Gastón Bagnat; la diputada provincial Gracia Jaroslavsky, la viceintendenta Ana Schuth; concejalas y concejales; funcionarios provinciales y municipales.



La política repara y transforma

Al hacer uso de la palabra, Stratta expresó: “Hoy quiero homenajear a las mujeres en un día de reflexión y de lucha, agradecerles a cada una porque desde sus lugares vamos poniendo un grano de arena para construir siempre una sociedad mejor”, dijo la vicegobernadora al conmemorarse este lunes 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer.



Además, Stratta les hizo llegar a los presentes, el saludo del gobernador Gustavo Bordet que hoy se encuentra en Buenos Aires junto al presidente Alberto Fernández, participando de un lanzamiento y anuncio especial en el marco del 8M



En su discurso, la vicegobernadora manifestó: “Trabajamos y creemos que la política repara y transforma, porque se trata de concretar obras que mejoran la calidad de vida para que no haya ciudadanos de primera o de segunda de acuerdo al lugar donde nacieron, sino que cada entrerriana y cada entrerriano tenga la posibilidad de que el bienestar llegue a cada hogar”, remarcó.



Seguidamente, valoró la gestión del Presidente al priorizar en la agenda, las políticas de saneamiento y de desarrollo social. “Él dijo que hay que empezar por los que más necesitan para poder llegar a todas y todos”, evocó Stratta. Y continuó: “También agradecerle al gobernador Bordet porque sin su decisión política no podríamos llegar a días como los de hoy”.



Luego, manifestó: “Vamos a seguir trabajando de manera articulada, generando bienestar y consenso. Hoy estamos sentados un municipio Vecinalista, uno de Cambiemos y otro del Frente Creer. La sociedad nos plantea este diálogo, nos interpela a lograr consensos para construir la Entre Ríos que necesitamos, que soñamos y anhelamos”, subrayó la vicegobernadora.



Por último, Stratta destacó “la magnitud y la dimensión” de las obras que se ejecutarán en Victoria, en el colector de la calle Pte. Juan Domingo Perón. Aún en el difícil contexto de pandemia, el proyecto de obra se gestionó con celeridad y hoy es una realidad para todas y todos los victorienses.



Asimismo, mencionó el trabajo que se realizará en General Galarza, como es la limpieza de la Laguna Anaeróbica; y la obra de la planta potabilizadora en Villa Libertador San Martín. “Los compromisos y el valor de la palabra valen mucho”, dijo la vicegobernadora tras resaltar: “La mirada está puesta en el desarrollo de nuestras comunidades y en activar la obra pública porque la obra pública mejora la calidad de vida pero también genera trabajo”. Y enumeró otras obras y acciones concretas que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos de manera conjunta con el Gobierno nacional reiterando que “la política define, transforma y mejora la vida”.



Más obras para Entre Ríos

Por su parte, el titular de ENOHSA, explicó que la obra del colector de la ciudad de Victoria es un proyecto que demanda “muchos fondos” y que “fue muy difícil aprobar técnicamente por la forma tradicional que había de hacerlo ya que iba a estar la ciudad colapsada por casi dos años”. Y agregó: “Fue una decisión del gobernador Gustavo Bordet de incluirlo en esta primera etapa con más de 100 millones de pesos, que es el plan director de agua; y después está la segunda etapa del plan director, que también se va a financiar en esta gestión; y por último la planta de tratamiento de afluentes cloacales que es una obra de 600 millones”, detalló Cresto tras destacar que “antes de la pandemia ya había una decisión del Presidente de volcar recursos a las políticas de agua y saneamiento”.



En otro tramo de su alocución, el director del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento, se refirió a la necesidad de seguir gestionando para lograr la reconstrucción de la Argentina y aseveró que desde ENOHSA “vamos a llevar obras a todos los municipios chicos sin importar el color político, para construir una provincia grande para todos”, concluyó Cresto.



Calidad de vida para los victorienses

En tanto, el intendente Maiocco, luego de saludar a las mujeres en este 8M, recordó que hace un año comenzaron las gestiones para darle solución definitiva a este problema que venía generando complicaciones a todo el sistema cloacal. Seguidamente, destacó la celeridad, pandemia mediante, y la tarea conjunta por parte de la Dirección de Planeamiento Municipal, a cargo del ingeniero Hugo Jara y el acompañamiento del ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; y de José Luján, de Hidráulica.



Dijo que la inversión para la reparación de la red cloacal de Perón, que se realizará mediante una tecnología que por primera vez se utilizará en la provincia de Entre Ríos y evitará tener durante dos años al tránsito de la ciudad cortado en dos, supera los 200 millones de pesos e implica la reparación de cuatro bocas de registro y el encamisado de más de 2.000 metros de cañerías cloacales, especificó.



En tal sentido, indicó que también está muy avanzado el proyecto del Plan Director Cloacal, que se gestiona a través del ENOHSA, “esto significa un salto de calidad no sólo para la salud de los victorenses sino también será un sello para la ciudad turística de Victoria”, destacó Maiocco.