“Sin reforma judicial no habrá justicia para las mujeres”, dijo Blanca Osuna

También la ex intendenta de Paraná se refirió a la inacción persistente y recordó las denuncias previas de Fátima Acevedo, a un año de su feminicidio en la capital entrerriana."La ausencia de las palabras, de la voz de Fátima Acevedo, cuyo registro era parte de las pruebas aportadas por personas de su cercanía, en el juicio que se llevó a cabo en los tribunales de Paraná, tiene un valor simbólico tremendo", afirmó Osuna."Los femicidios en nuestra provincia durante este último año, las violaciones denunciadas cuyos procesos no se inician o la morosidad de su marcha agravia y duele", afirmó. "Las presentaciones por violencia familiar, laboral o acoso que no son debidamente atendidas en ámbitos públicos son deudas sobre las que el estado debe dar cuenta. ¿Cómo? Reconociendo que es materia pendiente y desarrollando una política de estado acorde", profundizó Osuna."En el Congreso de la Nación hemos aprobado durante el año 2020 el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo OIT contra la violencia laboral, la IVE y la ley de los 1000 días. Hay valiosos proyectos de leyes sobre el tema que debatiremos. En Entre Ríos se promulgó la ley de Paridad. La Nación Argentina firmó acuerdos internacionales sobre derechos e igualdad de género que son ley en nuestro país por Constitución", enumeró la Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. "Pero aunque valoramos positivamente todos esos avances, sabemos que esto no alcanza ni es suficiente", destacó.La Legisladora nacional explicó que "durante el último año las mujeres destinaron 70% más de su tiempo al cuidado, como trabajo no remunerado. En tiempo de cuarentena, ASPO y DISPO por Covid 19, la tasa de desocupación de las mujeres jóvenes aumentó más que los varones, y aquellas que hicieron teletrabajo duplicaron las horas destinadas a las tareas no pagas". Alertó que "la igualdad laboral y de trato es parte de los derechos a conquistar"."A lo que se suma la urgencia ante muertes de mujeres cada 23 horas en Argentina. Exigir que el poder judicial asuma plenamente su obligación de tomar en serio las denuncias, creer las palabras de las mujeres, hacer esfuerzos investigativos para lograr la prueba de los delitos, dictar medidas de protección y ocuparse de su cumplimiento no es más que pedir lo que corresponde", argumentó Osuna."El presidente de la Nación planteó en su discurso ante la Asamblea Legislativa que los femicidios suceden sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlo. Lo comparó con la lucha emprendida en nuestro país por Memoria Verdad y Justicia. Y convocó a la lucha contra la violencia de género como política de estado en el marco de un gran Consenso social", valoró la Legisladora nacional. "Una reforma judicial que incluya la perspectiva de género, incorporando al mismo tiempo la acción conjunta y coordinada de organismos nacionales, provinciales y municipales no puede demorarse más porque razones para avanzar en ella sobran", exigió."Entre las conquistas de nuevos derechos y las deudas que hagan posible una sociedad más justa hay una brecha que es necesario saldar. El aprendizaje, de que cada logro fue producto de la lucha, es una realidad que ha tenido un alto costo, al decir de nuestra Vice Presidenta, ´No fue magia´. Por eso las mujeres nos movilizamos hoy", finalizó.