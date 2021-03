Judiciales realizan asambleas por reclamos salariales

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), rechazó el “aumento del 15 por ciento de aumento salarial” y llevó adelante una protesta frente a los Tribunales.La secretaria adjunta del gremio, Mabel Pedrero, dijo aque “es cierto que tenemos sueldos decorosos, pero 1.000 de los 1.800 empleados cobraban un bono que se licuó con esto. Decimos que no queremos porcentajes en negro, pero queremos que la suba se acerque más al 20 por ciento que es lo que nos ha suspendido la Ley de Enganche”.Asimismo, expresó que “no se está haciendo nada para terminar con el déficit de la Ley de Emergencia, mientras nosotros hacemos un aporte extraordinario. No se atacan las causales, no vemos voluntad de cambio”.Y fue contundente al recalcar: “Queremos que la Ley de Emergencia termine como está establecido, el 30 de junio. Que no haya una prórroga”.Por otra parte, manifestó que buscan “exhortar al gobierno a que se controles los precios, ante la inflación”.Al dirigente expresó que durante todo el mes de marzo, los lunes y jueves, de 11 a 13 o de 10 a 12, estarán haciendo asambleas.