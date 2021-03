Fernández visitó Mendoza y junto a Suárez llamó a construir "la unidad"

El mandatario participó de la presentación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2030, que tuvo lugar en el Centro Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en la localidad de Luján de Cuyo.



"Les garantizo que el Estado nacional va a estar al lado de todos ustedes para desarrollar la industria", prometió Fernández ante los productores.

El jefe de Estado afirmó que "el mundo entero reconoce la calidad del vino argentino" y pidió trabajar juntos para "darle fuerza a toda la actividad".

"Los argentinos tenemos que darnos cuenta de que acá hay un potencial enorme. Tenemos que darnos cuenta de que no estamos trabajando para el Gobierno nacional ni para la Provincia, sino para los argentinos", afirmó el Presidente.



Al hacer una convocatoria a trabajar juntos, expresó: "La unidad no significa un discurso único. Todos debemos tener nuestra opinión, nuestra mirada y ser respetuosos en el debate.



La unidad es sinfónica, no es una unidad donde todos repiten y tocan lo mismo".



"No se trata que todos toquemos el fa mayor en el clarinete", recalcó Fernández, y dijo que el objetivo es buscar "la armonía".



"El secreto de quien gobierna no es hacer que todos toquen el clarinete en fa, es hacer que todos toquen en el momento que corresponde y que suene en armonía", enfatizó.



A su entender, trabajar unidos "va a permitir lograr erradicar el hambre en la Argentina".



NA