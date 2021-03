Comenzó vacunación a docentes: “La demanda está siendo sostenida”, dijo Bordet

el gobernador Bordet,

“Están conviviendo muchos grupos de población en forma simultánea”

la ministra de Salud, Sonia Velásquez

Este sábado en Don Uva estamos dando comienzo a la vacunación para docentes, en este caso para quienes son de la enseñanza especial. Se está vacunando al personal docente y al auxiliar, no docente. Se va a mantener durante toda la semana próxima, y así sucesiva y paulatinamente, para ir cubriendo los universos que nos propusimos vacunar”, definió aal hacerse presente en el Complejo Educativo Pascual Uva de Paraná, para presenciar el comienzo de la inoculación a docentes.De la misma manera, aseveró que “la dy con mucha rapidez que es lo que destaca cada una de las personas que se vienen a vacunar. Además del trato que dispensan los voluntarios, que son estudiantes de nuestras universidades y que colaboran, hacen que sea un sistema muy ágil y además amigable”., con tranquilidad para quiénes imparten la enseñanza, cuidándonos y fundamentalmente el hecho de poder ir avanzando en la campaña de vacunación, ir ampliando el universo de personas que se vacunan, da tranquilidad”, puso relevancia el gobernador.Asimismo marcó que “la única seguridad que uno tiene de no contraer el virus, más allá de la campaña de vacunación que se está llevando adelante, es seguir manteniendo todos los cuidados, seguir todos los protocolos que cada uno tiene que respetar. La pandemia no se termina con la vacuna, se termina cuando se concientiza a toda la población de que hay que cuidarse”.Por su parteindicó que en algunas localidades “, y por lo tanto requiere de una planificación que es compleja, pero que estamos preparados para cumplimentarla. Recordemos que recién vamos en el tercer o cuarto día de vacunación, están conviviendo mucho universo y población objetiva en forma simultánea. Hoy comenzamos con docentes de educación especial, ayer con Policía y el miércoles con adultos mayores de Paraná, pero la semana pasada la habíamos comenzado en otras localidades. Así sucesivamente vamos avanzando”.“También estamos conviviendo con tres características de vacunas diferentes, con conservaciones distintas, por lo que esta campaña es muy distintiva.A medida de que vayamos teniendo la organización, vamos a ir dando respuestas a toda la población”, aseveró Velásquez.