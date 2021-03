"Hay más actividad, lo preocupante es el aumento de los costos de los alimentos"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó que "en el costo de los alimentos hay un problema con los intermediarios".



El funcionario aseguró que existe un “problema” con la pérdida de referencia de los precios: “En un mismo barrio cobran distintos precios por un mismo producto”.



“En este momento hay más movimiento de actividad económica, lo preocupante es el aumento de los costos de los alimentos”, remarcó. Y agregó que “en el costo de los alimentos hay un problema con los intermediarios”.



“Falta todavía más para frenar la inflación”, admitió.



Arroyo se refirió también al escándalo por la vacunación VIP en el ministerio de Salud, que le costó la renuncia al ministro Ginés González García, y aclaró que “nadie me sugirió vacunarme y yo tampoco me anote porque no me corresponde”, pero “si me lo ofrecían, no me hubiera vacunado”.



Por último, en declaraciones a CNN Radio, dijo que “hay que repudiar la violencia institucional en Formosa” y que “entiende” a los comerciantes que “tienen que seguir trabajando porque ven su situación social complicada”.



“Tuvimos un año durísimo y hay mucha gente que la está pasando mal”, concluyó.