La legislatura deberá modificar párrafos de la Ley Procesal de Familia

El próximo jueves, a 10, se reúne la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para avanzar con las modificaciones



La comisión de Asuntos Constitucionales está convocada para el próximo jueves 11 de marzo, a las 10. Entre otros expedientes deberá analizar las modificaciones a los párrafos de artículos de la Ley Nº 10.668, Procesal de Familia.



Los artículos que deben ser corregidos por “errores involuntarios” son: los número 6, 11, inciso 6) del 17, segundo párrafo del Artículo N° 18, Articulo N° 25, primer párrafo del Artículo N° 33, Artículo N° 62, 68, 78, segundo párrafo del Artículo N° 85, Articulo N° 94, inc. 2) y 3) del Articulo N° 99, Artículo N° 140, 145, inc. 2) del Artículo N° 179, Artículo N° 186, inc. 3) del Artículo N° 199, Artículo N° 216 y 225.



En los fundamentos se explica que en abril de 2019, se sancionó el Código Procesal de Familia en la Provincia, a través de la Ley N° 10.668, modificándose de manera sustancial el procedimiento que se venía aplicando en la Provincia de Entre Ríos.



“El proyecto que originariamente se presentó, fue producto de consensos con los diferentes actores involucrados en la materia. Luego de un su sanción y posterior aplicación, se ha advertido, por parte de los aplicadores del derecho, algunos errores involuntarios entre ellos errores de remisión, en conceptos, de tipeo, entre otros. Por ello, resulta necesario realizar algunas correcciones a dicha ley”.



Se explica además que “esta confusión, ha sido ocasionada por la reducción que ha sufrido el proyecto que originariamente se presentó. Dichas correcciones, son de forma, es decir que no modifica el contenido sustancial en ningún caso”.



“Los errores que hemos advertido, se han ocasionado producto de que el proyecto originario, al pasar en revisión en ambas cámaras de la Legislatura Provincial, ha sufrido una reducción de sus artículos y varias correcciones en la redacción de alguno de ellos”.



“Para esclarecer esos malos entendidos, debemos presentar este proyecto que modifica apenas algunos artículos de dicha ley”, dice la iniciativa presentada por Juan Reinaldo Navarro y Diego Lara, en agosto de 2019, y que comenzará a ser analizada el jueves. (Fuente: APF)