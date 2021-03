"En 70 años nos quedaremos sin bosques nativos", dijo el ministro Cabandié

Foto 1/2 Desmontes en Salta Crédito: Archivo - Greenpeace Foto 2/2

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, encabezó esta tarde la apertura del periodo anual de asambleas ordinarias del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en un acto en el Museo del Bicentenario en el que se eligieron a las autoridades que representarán al Consejo durante el 2021. Allí realizó un repaso de lo actuado en el primer año de su gestión junto a la proyección de acciones para el año en curso.



Cabandié señaló en su intervención "He tenido la oportunidad de recorrer y estar con muchos de ustedes en las provincias y son testigos de la intención del equipo del Ministerio, que siempre ha sido tratar de poner en valor el área ambiental de cada provincia". "Creo que hemos podido ponerle dinamismo a la gestión de ambiente, con carácter federal y respetuoso", aseveró.



Luego, se refirió a los distintos aspectos de la gestión, comenzando por la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU), una de las principales problemáticas ambientales en el territorio. "Tratamos de darle un carácter federal, como corresponde, a la gestión de GIRSU, sobre todo dinámica y ejecutiva". Recordó asimismo que del crédito de 125 millones destinado al rubro "en la gestión anterior se había utilizado el 21 %", en tanto este año "ya hemos superado ampliamente lo que se había ejecutado en los cuatro años anteriores".



Con respecto a los fondos para bosques, el ministro nacional aseguró: "En 2020 hemos podido transferir 811 millones de pesos que representa un 200 % más de lo que se transfirió en los cuatro años anteriores". Pero además, señaló "uno de los temas principales para este año es trabajar sobre la mejora de la ley de bosques nativos" y aseguró: "Creo que necesitamos imperiosamente modificar la ley de bosques nativos porque lo que vivimos el año pasado fue muy fuerte", agregó que "se han arrasado con 400 mil hectáreas de bosques nativos", "300 mil por incendios forestales y 100 mil por deforestación". "Que aún no tengamos tipificado en el código penal el delito ambiental, a mí me avergüenza como Nación", expresó. "Estamos en un buen momento para mejorar esa ley", agregó Cabandié al considerar que la tasa de deforestación "aún no bajó lo suficiente y sigue siendo muy alta". "Si seguimos con esta tasa de deforestación en 70 años nos quedaremos sin bosques nativos", concluyó el funcionario.



En cuanto al manejo del fuego, Cabandié explicó: "Hemos recuperado desde la cartera de Ambiente el área de fuego, que estaba en el área de Seguridad, y también decidimos encarar una gestión muy proactiva y darle respuesta a los requerimientos de las provincias". También explicó que "cada vez que una provincia lo solicitó, estuvimos presentes".



Asimismo, el ministro explicó: "Hemos podido tener un salto cualitativo en la discusión de cambio climático" y agregó que la contribución presentada en diciembre "es 26 % más ambiciosa que la que se había presentado en 2016". Finalmente, entre otros temas tratados, destacó la presentación en el Congreso del proyecto de ley de educación ambiental, así como otros destinados a otras problemáticas ambientales que requieren normas específicas.



Durante la Asamblea Ordinaria n.º 97 celabrada hoy, resultaron reelectos en sus cargos Santiago Azulay como presidente y Dina Migani como vicepresidenta del Consejo.



Azulay, mencionó a su turno: "Hoy el federalismo ambiental de todos los rincones de la Patria se encuentra acá presente. En este primer año de gestión, a pesar de la difícil coyuntura que nos tocó vivir por la pandemia, hemos producido 30 resoluciones en las 12 asambleas ordinarias y extraordinarias que logramos realizar". El funcionario también destacó "la presencia y el acompañamiento del Estado nacional" y "la gestión activa de la cartera nacional ambiental" que supo dar "una respuesta rápida a los incendios forestales ocurridos en el territorio". En este sentido, agregó: "La gestión ambiental se ha visto fortalecida con la entrega de maquinarias para la gestión de residuos que realizó el Ministerio de Ambiente de la Nación en todo el país para enfrentar una de las problemáticas más importantes de la sociedad".



"Los grandes ejes de esta institución están hoy en la agenda ambiental del Estado nacional y esperamos este año poder generar más oportunidades para que la Argentina encuentre, en articulación con las carteras ambientales, un modelo de desarrollo sustentable", finalizó Azulay.





A su turno, la vicepresidenta del Consejo agradeció el trabajo de todo el equipo del ministro Cabandié por "su presencia en las situaciones más urgentes" y resaltó el apoyo que la cartera de Ambiente de la Nación brindó "en una situación tan drástica como los incendios ocurridos en El Bolsón".



Además, se realizó la elección de los representantes regionales que integrarán las distintas comisiones. Asesoramiento legislativo: coordinador representante por Formosa, alterno representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y San Juan a cargo de la Secretaría de Actas. Bosques nativos: coordinador representante de San Luis, alterno de Chubut y Secretaría de Actas para Tucumán y Jujuy. Cambio climático: coordinador representante de Buenos Aires, alterno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Secretaría de Actas a cargo de Santa Fe. Biodiversidad: coordinador representante de Misiones, alterno de Chubut y Secretaría de Actas para Tucumán. Residuos: coordinador representante de San Juan, alterno de Tierra del Fuego y Secretaría de Actas por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Prevención del fuego: coordinador representante de Neuquén, alterno de Jujuy y Secretaría de Actas para Chubut. Ordenamiento territorial: coordinador representante de La Pampa, alterno de Santiago del Estero y Secretaría de Actas para Misiones. Género y ambiente: coordinador de Tierra del Fuego, alterno de San Luis y Secretaría de Actas a cargo de Tucumán. Cuencas hídricas: coordinador representante de Santa Fe, alterno de Buenos Aires y Secretaría de Actas para San Luis. Impacto ambiental: coordinador representante de Santa Cruz; alterno de Corrientes y Secretaría de Actas para Mendoza. Biocidas: coordinador representante de Chaco; alterno de Entre Ríos y Secretaría de Actas a cargo de la Buenos Aires. Educación Ambiental: coordinador representante de Santiago del Estero, alterno de Buenos Aires y Secretaría de Actas para la provincia de Tierra del Fuego.



En la Asamblea también participaron por parte del Ministerio de Ambiente nacional: María Soledad Cantero, jefa de Gabinete; Florencia Gómez, secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales; Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental; Rodrigo Rodríguez Tornquist, secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación; Cristina Ruiz del Ferrier, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional; Gerardo López Arrojo, subsecretario de Fiscalización y Recomposición; Néstor Salcedo, director nacional Interjurisdiccional e Interinstitucional; Martín Mónaco, director nacional de Bosques; junto a otros funcionarios y técnicos de la cartera.



Las jurisdicciones también estuvieron representadas, algunas de modo presencial y otras remoto, por las y los funcionarios mencionados a continuación. Por provincia de Buenos Aires, Juan Brardinelli, titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Francisco Zanini, director provincial de Fiscalización Ambiental del mismo organismo y Mercedes Fino, directora provincial de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático; por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Renzo Morosi, presidente de APRA, Yanina Fasano, subgerenta operativa de Organismos Interjurisdiccionales Ambientales, Luisina Sarotti, jefa de Gabinete de la Agencia de Protección Ambiental y Florencia Reissing, gerenta operativa de Asuntos Jurídicos de la misma agencia; por Chaco, Marta Soneira, secretaria de Ambiente y Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente; por Chubut, Eduardo Arzani, ministro de Ambiente; por Córdoba, Juan Scotto, secretario de Ambiente y Leandro Ponzio, asesor de Gabinete en la Secretaría de Ambiente; por Entre Ríos, Martín Barbieri, secretario de Ambiente; por Formosa, Hugo Bay, subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental; por Jujuy, Pablo Bergese, secretario de Calidad Ambiental; por Mendoza, Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial; por Misiones, Mario Vialey, ministro de Ecología, Patricio Lombardi, ministro de Cambio Climático y Silvia Kloster, directora general de Cambio Climático; por Neuquén, Juan de Dios Luchelli, subsecretario de Ambiente; por Salta, Alejandro Aldazabal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable por San Juan, Raúl Tello, secretario de Ambiente y Gustavo Mercado, director de Coordinación Administrativa Contable; por Santa Cruz, Mariano Bertinat, secretario de Ambiente; por Santa Fe, Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático; por Santiago del Estero, Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente; por Tierra del Fuego, Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente; por Tucumán, Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente; por Catamarca, Alberto Kozicki, ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, y Ricardo Robador, secretario de Medio Ambiente; por Corrientes, Mario Rujana, expresidente del COFEMA y actual administrador general del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente; por La Pampa, Fabián Titarelli, secretario de Ambiente y por San Luis, Natalia Spinuzza, secretaria de Medio Ambiente.