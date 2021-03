"Cuando llevamos más bienes y servicios al interior estamos generando igualdad"

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves que los argentinos deben "ser capaces de construir las condiciones necesarias" para que los argentinos vivan "todos con la dignidad que merecen".



"Tenemos que ser capaces de construir las condiciones necesarias para que nuestros pueblos vivan todos con la dignidad que merecen", resaltó Fernández en su visita a la provincia de Santiago del Estero.



En ese marco, el Presidente precisó: "Siempre reniego de que la Argentina se haya construido de un modo tan desigual. Santiago (del Estero) es parte de ese Norte profundo que tiene la Argentina que fue sistemáticamente abandonado".



Fernández afirmó que hay "una mirada muy sesgada de cómo construir el país", y advirtió que "a veces no nos damos cuenta de las carencias que el resto del país tiene".



"A veces no nos damos cuenta de las carencias que el resto del país tiene y no nos ponemos a pensar en esas carencias, en esas desigualdades. Pareciera ser que, al agua, a la salud a la educación tienen derecho una parte de la Argentina, y el resto tiene que ver cómo se las arregla", subrayó.

