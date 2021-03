Stratta: "Queremos construir una provincia con más chances y más posibilidades"

La vicegobernadora Laura Stratta visitó este jueves por la mañana Santa Anita, acompañada por el senador Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista) y la directora general de Subsidios de Entre Ríos, Agustina Camino.



Durante un acto que se realizó en el Salón de Jubilados de la mencionada localidad, se hizo entrega de los aportes correspondientes a municipios, comunas y a diferentes instituciones del departamento Uruguay, con una inversión total de $4.076.000 de pesos.



Estuvieron presentes en el encuentro, el viceintendente de Concepción del Uruguay, Ricardo Vales; el intendente de Colonia Elias, Gabriel Barbas; de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval; de Caseros, Ramón Cornejo; de San Justo, Fernando Viganon; de Herrera, René Bonato; de Villa Mantero, Hernán Niz; de Basavilbaso, Hernán Bessel. También los presidentes comunales de Las Moscas, Julio Schimp; de San Marcial, Gabriel Eichjor; de Libaros, Alfredo Goudar; de Rocamora, Rubén Bonin; de San Cipriano, Daniel Pignet y de Tala, Alfredo Córdoba.



Estado presente



Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora agradeció el “cálido” recibimiento de la comunidad aclarando que no es la primera vez que visita Santa Anita porque el gobernador Gustavo Bordet “desde el principio de la gestión nos marcó la necesidad de poder estar en territorio siempre, generando respuestas integrales a las demandas que nos plantean los intendentes, las organizaciones en la comunidad y las instituciones educativas, con una agenda que tiene que ver con poder resolver, responder y construir en cada paso, una provincia con más chances y más posibilidades”, resaltó Stratta.



Seguidamente, comentó que por cuestiones de agenda el mandatario provincial no pudo estar presente. “Nos pidió que viniéramos a seguir transitando este camino de escucha atenta y respuesta”, dijo al respecto y agradeció el acompañamiento de Agustina Camino, directora general de Subsidios de Entre Ríos.



En otro párrafo de su discurso, la vicegobernadora se refirió al rol de la política que está para “acompañar, transformar y avanzar” valorando no sólo el trabajo articulado entre Nación, Provincia y municipios sino también la “mirada federal” que sostiene la gestión del presidente Alberto Fernández y del gobernador Gustavo Bordet.



Por último, Stratta destacó la labor de las y los senadores que gestionan para llegar con respuestas concretas a cada localidad de la provincia, pero también resaltó el trabajo que realizan las y los intendentes. “Poder acompañarlos es prioridad para el Gobierno de Entre Ríos”, subrayó la vicegobernadora. “Creemos en nuestra responsabilidad política e institucional para trabajar siempre en transformar la realidad que nos duele”, concluyó.



Agradecimientos



Luego el senador Amavet se manifestó agradecido y orgulloso por la visita de la vicegobernadora y dijo: “Estoy muy contento que nuestra vicegobernadora esté en el departamento de Uruguay, en especial, en mi patria chica que es Santa Anita, y sobre todo dando respuestas a comunas, a municipios y a instituciones sociales”, subrayó el legislador provincial.



Por su parte, el presidente municipal de Santa Anita expresó su satisfacción por la presencia de la vicegobernadora Stratta destacando que no es la primera vez que los visita “siempre lo ha hecho para traer aportes a nuestra localidad”, indicó tras resaltar el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos con emprendimientos sociales y productivos, y ahora, con aportes a una institución educativa. "Mis palabras de agradecimiento hacia ella en representación de nuestro gobernador porque es una alegría para todo el pueblo", dijo Amavet.



Más actividades



Después del acto de entrega de aportes, Stratta mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de los gobiernos locales del departamento, para abordar las inquietudes de cada localidad entrerriana.



Más tarde, la vicegobernadora, junto al presidente municipal, al senador y al titular de la Dirección de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Miguel Schernetzk, visitaron la planta experimental de tratamiento de residuos sólidos urbanos, para recorrer el lugar y dialogar con las y los trabajadores. Luego se trasladaron hasta la Huerta Agroecológica de la Cooperativa Amaneceres Verdes, para conocer las instalaciones y las tareas que se realizan a diario en el predio. Son dos experiencias de trabajo que hacen del cuidado del ambiente el sentido de su labor cotidiana. Ambas cooperativas de mujeres, venían trabajando con el acompañamiento y apoyo de la gestión anterior con Laura Stratta como ministra de Desarrollo Social de la provincia.