Bahl: “Estamos trabajando para achicar la brecha digital y garantizar inclusión”

El intendente Adán Bahl se reunió en Capital Federal con autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Fue para gestionar programas nacionales de conectividad a internet en los barrios populares y las instituciones comunitarias y educativas de Paraná.



“Tenemos 41 barrios populares que fueron relevados en donde no llega la tecnología, lo que se evidenció durante la pandemia, ya que los chicos no tenían la posibilidad de tener la conectividad apropiada para seguir sus estudios”, señaló.



Bahl informó además que se analizaron los distintos programas que tiene el ENACOM para elaborar proyectos a nivel ejecutivo, obtener el financiamiento y paulatinamente llegar con conectividad a más barrios. "Esto va a implicar una mejora en la calidad de vida en esas zonas donde no se ha priorizado este tipo de inversiones en relación a la infraestructura", sostuvo.



El Intendente agradeció a las autoridades del ente y a su equipo de trabajo. “Nos vamos muy contentos y en 60 días estaremos presentando los primeros proyectos", anunció y concluyó: "Hoy, una ciudadanía plena tiene un carácter digital y eso nos exige que desde el Estado procuremos que todos los vecinos dispongan del servicio. Estamos trabajando para achicar la brecha digital y garantizar inclusión”.



Participaron además, el secretario de Gobierno, Santiago Halle; el subsecretario de Modernización y Tecnología, Emanuel Orzuza; y por el ENACOM, su Presidente Claudio Ambrosini y Vice, Gustavo Lopez.