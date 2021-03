Diputados no sesionaron este miércoles: las próximas fechas probables

No se concretó la sesión de la Cámara de Diputados que estaba prevista para este miércoles. El legislador oficialista Juan Reynaldo Navarro anticipó a Elonce TV cuáles serían las próximas probables fechas y se refirió al pedido de la oposición para interpelar a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, sobre el sistema de vacunación contra el coronavirus en Entre Ríos.



“Cada 14 días se convoca a sesión los días martes, miércoles y jueves, para después elegir uno de los días para sesionar. Se eligió al miércoles, pero tras una tarea de Labor Parlamentaria donde nos pusimos de acuerdo en los temas, el momento y a las formas en las que se debe realizar”, comunicó a Elonce TV el diputado Juan Reynaldo Navarro (Frente Creer Entre Ríos). Y continuó: “Pasamos a consulta a los distintos bloques, para ver el momento de sesionar y decidimos hacer todos los intentos para sesionar este jueves, sino, será dentro de 14 días”.



Entre los temas previstos para tratar por los legisladores, Navarro destacó “el expediente sobre las buenas prácticas agropecuarias, porque queremos darle intervención a una Bicameral, tal como lo anunció el gobernador en la Asamblea Legislativa”. “Paralelamente, se sigue trabajando con reuniones de bloque y presidentes de comisiones porque que no sesionemos no significa que no tratemos los temas trascendentes”, argumentó.



Según indicó el diputado oficialista, se pondrán fechas y se armará una agenda para la semana próxima con el mismo expediente, que ya fue remitido a la oposición. “Las comisiones y la Bicameral deben comenzar a trabajar lo más rápido posible con todas las visiones que tienen la amplia mayoría de los dos bloques para tratar de consensuar una ley”, argumentó al respecto.



El otro tema que debía ser tratado era el pedido del bloque de Juntos por el Cambio para interpelar a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, sobre el sistema de vacunación contra el coronavirus en Entre Ríos.



“Nosotros consideramos que este es un momento en el que ella y su equipo deben estar trabajando en sus funciones; no es un momento para distraerla un solo segundo a darnos explicaciones, que tendrá que dar en su momento sobre este proceso, que más allá de algunos errores cometidos, ha sido muy exitoso”, sostuvo Navarro al destacar que “la ministra ha contestado todos los pedidos de informe realizados por el bloque opositor”.



“El equipo de Salud debe estar abocado a la tarea de la vacunación”, remarcó. (Elonce)