El Gobierno construirá 14 Centros Territoriales contra la violencia de género

La administración nacional anunció este martes la construcción de los primeros 14 Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad en distintas ciudades del país. Desde los centros "se acompañará a personas en situaciones de violencia y se fomentarán los derechos de las mujeres y población LGBTIQ+", según se indicó.



En esta primera etapa, los centros estarán en las localidades bonaerenses de Morón, La Plata y Quilmes y en las ciudades capitales de La Rioja, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán y Catamarca. Más adelante se asentarán en Posadas (Misiones); en Río Gallegos (Santa Cruz); en Ushuaia (Tierra del Fuego), y en Resistencia (Chaco).



Este proyecto es una labor conjunta de los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD) y de Obras Públicas.



Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de MGyD, destacó que el abordaje estatal de las situaciones de violencia por motivos de género "implica que la respuesta del Estado no puede ser solamente acompañar a hacer denuncias" a las víctimas. "Vemos todos los días que, en algunos casos sirven, pero en otros es absolutamente deficitario", agregó.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante el acto dijo que la Casa Rosada "es sensible" a la problemática de la violencia de género. "Este es un Gobierno que escucha y que hace. Discursos bonitos hubo muchos, pero políticas publicas específicas, que hayan asignando presupuestos al tema, eso es más raro de cumplir, y lo hacemos", dijo Cafiero.



La inversión oficial anunciada para los Centros, por parte del Estado Nacional, es de $2.100 millones de pesos. Por su parte, Gómez Alcorta explicó que "serán espacios muy amplios, de más de 600 metros cuadrados, con lugar para la atención psicológica y eventualmente para salud inclusiva".



"Van a tener lugar para que los hijos e hijas (de las personas que lleguen) puedan estar ahí y, en algunos casos, van a contar con alojamiento para mujeres en un corto plazo", detalló.



En tanto, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro repasó algunas de las estadísticas de los últimos años sobre femicidios y pidió al Poder Judicial que "comprenda el flagelo y atienda a las víctimas".



Para el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, los centros "no sólo son los ladrillos, la construcción, ni el recurso económico", sino que "lo más importante a lograr, si se tiene éxito, es lo relacionado con el factor humano".



Además, adelantó que "para el 2022 pensamos en una posterior multiplicación de estos centros, es decir un faro de esperanza", sostuvo.



El proyecto oficial es llegar a tener 30 Centros en todo el país, tal como lo prevé el Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.



Además de la presentación del programa, el acto sirvió para que Gómez Alcorta suscribiera el convenio para el traspaso de los terrenos necesarios para la construcción de cuatro de los centros con el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino.



Al respecto, la ministra señaló que si bien estos núcleos de atención y los que se construirán en el futuro son financiados integralmente por la Nación, la licitación de las obras dependerá de las provincias en aquellos casos en los que sean los gobiernos locales aquellos que ceden los terrenos.