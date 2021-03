Massa se reunió con la CGT para avanzar en el tratamiento de Ganancias

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, se reunió en horas de la tarde de este martes con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) para analizar los puntos principales del Proyecto de ley que aumenta el mínimo no imponible de Ganancias y que busca "recuperar la capacidad de ingreso" de "la clase media", expresó a su término en una conferencia de prensa.



El cónclave al que convocó el funcionario fue una respuesta a la orden que expidió el presidente Alberto Fernández el lunes durante la Apertura de las 139° Sesiones Ordinarias para acelerar el tratamiento de la iniciativa.



A ése trámite legislativo, según indica Ámbito, Massa ya le dio curso al proyecto que la semana próxima comenzará a ser tratado en la Comisión de Presupuesto y Trabajo.



El Proyecto tiene como objetivo central "recuperar la capacidad de ingreso" y "generar un alivio fiscal", el cual se "transformará en alivio para el mercado interno", señaló.



Asimismo, consideró que "desde la Tablita de Machinea" se trata de la propuesta "más importante" y que representa "un avance" para los argentinos. La reunión En cuanto a la reunión con la CGT, la cita fue a las 17 en el Salón Delia Parodi hasta donde asistirán Carlos Alberto Acuña (FOESGRA), Héctor Ricardo Daer (Sanidad), Mario Calegari (UTA), Roberto Carlos Fernández (UTA), Roberto Santiago Solari (SUGARA), Daniel Vila (UTCYDRA), Gerardo Martínez (UOCRA), Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Oscar Rojas (SOMRA), Carlos Sueiro (SUPARA), Omar Maturano (La Fraternidad), Argentino Geneiro (UTHGRA), Carlos Frigerio (FATCA), Luis María Cejas (FUBA), Victor Santa María (SUTERH), Sergio Romero (UDA), Hugo Benítez (OAT), Julio Piumato (UEJN), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Moser (FATLyF), Armando Cavalleri (FAECYS), Rodolfo Daer (STIA) Andrés Rodríguez (UPCN), Pablo Biró (APLA) y José Luis Lingeri (SGBATOS).



Este lunes, en su discurso donde dejó inaugurado el 139 período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa., Fernández les pidió a diputados y senadores que aceleren la sanción del proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias, impulsado desde el oficialismo en base a una iniciativa presentada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.



"Quiero pedirle a este Honorable cuerpo legislativo que apure el tratamiento de la ley que facilita la reducción del impuesto a las ganancias en los salarios. Si lo hacemos, más de un millón doscientos mil argentinos quedaran liberados de pagar ese tributo. Quienes trabajan y quienes se han jubilado se beneficiarán con ello recuperando así su capacidad de compra", dijo el primer mandatario.



El proyecto de reforma a las Ganancias, que propone que no paguen ese tributo los salarios de hasta 150 mil pesos de brutos, se comenzará a debatir entre mañana y el miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.



La intención es tratar la iniciativa a la que se le incorporarán algunos cambios durante dos semanas en comisión, previo a la emisión que se debatirá en la segunda quincena de este mes en el recinto de diputados.



A lo largo de su discurso, Fernández volvió a reclamar la sanción de la reforma del Poder Judicial que fue aprobada el año pasado por el Senado, y que aún está pendiente en la Cámara de Diputados, debido a que el Frente de Todos no pudo alcanzar los acuerdos para juntar los 129 votos que se requieren para aprobar esa iniciativa.