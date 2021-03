Este martes hubo "labor parlamentaria": Miércoles sesiona Diputados

El 15 de febrero se realizó la asamblea legislativa, en que se dio inicio al año legislativo a partir del mensaje del Gobernador Gustavo Bordet.porque creo que, ha venido a la Cámara a tener reuniones con los bloques", comenzó diciendo aAdemás, dijoCreemos que no corresponde en este tiempo en donde hay que trabajar y mucho, que la ministra tenga que venir a dar explicaciones, cuando las ha dado permanentemente".De la misma manera expresó: "Les hemos planteado que la ministra está a disposición; hoy les alcanzamos una respuesta de varias páginas, de un pedido de informes de fin del año pasado, al bloque Cambiemos. E, que no se la han pedido". Dijo que esto será "lo que tengamos que resolver en las próximas horas".Consultado respecto de la opinión de Giano,Tal como lo hizo muestro Gobernador, el Presidente se tuvo que poner al frente de una pandemia inesperada e histórica. Los objetivos que se había planteado no se pudieron cumplir porque la pandemia absorbió la gestión, pero a pesar de eso uno puede ver obras del gobierno nacional, acciones, programas, recursos volcados del Gobierno nacional, además que el sistema de salud no ha colapsado, ha estado siempre dando las respuestas necesarias ante esta crisis sanitaria. Me parece muy bien que el Presidente ponga a la justicia a investigar lo que fue el gobierno anterior que cometió claramente una administración fraudulenta que nos endeudó, y que no ha dejado de atosigar, oponerse al gobierno nacional, por la oposición misma. Además el mensaje del presidente indicó el rumbo para finalizar esta pandemia y lo que él piensa hacer para reactivar la economía".Evidentemente forma parte de un exceso en lo que es la oposición. Y sin considerar la sensibilidad que tiene la sociedad frente a la pandemia. A nivel nacional y provincial se está vacunando, cada vez vienen más vacunas", opinó.