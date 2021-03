“Varios temas quedaron sin respuesta”, dijo Gainza tras el discurso de Bahl

El dirigente de PRO y ex concejal de Paraná, Emanuel Gainza, en representación de la bancada de Juntos por el Cambio, habló sobre el discurso del Intendente Adán Bahl, al abrir un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad.En diálogo con, destacó algunos cambios positivos que el Jefe Comunal ha implementado, “como el sistema nuevo de recolección de residuos con GPS o la incorporación de muchos jóvenes al gabinete municipal y que, de alguna manera, renueva la política y capacidad dirigencial de la municipalidad”.Otro de los puntos en los cuales Gainza hizo hincapié tiene que ver con los jardines maternales municipales “que todavía no tienen plan de regreso ni protocolos para la vuelta a clases, lo cual nos preocupa y nos parece interesante avanzar”. También habló sobre los talleres y actividades destinadas a los adultos mayores de la ciudad que han quedado suspendidas y en otros casos suprimidas durante el último año por la pandemia. “Queremos conocer la nueva oferta de programas y acompañamiento que se llevan o se tienen previsto llevar adelante en el 2021”, dijo el ex concejal.También Gainza recordó que cuando comenzó la pandemia, a pedido del Gobierno, el Concejo aprobó dos ordenanzas: la “Emergencia administrativa, econo?mica y financiera de la Municipalidad” y por otro lado el “Endeudamiento por 600 millones de pesos” destinados a la compra de maquinaria y al financiamiento de un plan de retiro voluntario del personal.“En ambos casos se establecía la creación de dos comisiones de seguimiento compuestas por miembros del Concejo Deliberante para monitorear su implementación, pero lamentablemente, esas comisiones nunca fueron constituidas y es por ello que solicitamos que se vuelva a poner en vigencia para controlar la emergencia”.Finalmente, el dirigente recordó que ya en su discurso del año pasado, Bahl dijo que “iba a tener en cuenta a todas las fuerzas de la oposición para buscar soluciones para los problemas de Paraná, pero nosotros hemos pedido audiencia de manera formal y no hemos tenido novedades para poder charlar y ponernos a disposición”.