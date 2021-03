No se extenderá el congelamiento de alquileres ni la suspensión de desalojos

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo que no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos sino que se hará uso de las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres, y destacó los recursos que destina el Estado para generar soluciones habitacionales.



"La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU", dijo el ministro en referencia a la medida adoptada por el Gobierno nacional durante los meses de pandemia para proteger a los inquilinos.



El funcionario reafirmó que "no hay extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos".



La Ley de Alquileres establece que el Ministerio de Justicia debe facilitar ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de los alquileres.



En tanto, la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP entró en vigencia ayer, y los propietarios que no tengan registrado el contrato podrán ser multados, al tiempo que no podrán llevar adelante juicios de desalojo.



Además, la implementación del Registro de Locaciones de Inmuebles permite que la AFIP simplifique el procedimiento para que los inquilinos deduzcan sus alquileres del impuesto a las Ganancias.



"Los locatarios que declaren sus contratos en el registro podrán acceder a la deducción de hasta el 40% del monto del alquiler sin necesidad de presentar una factura emitida por el locador", indicó la AFIP.



Según el organismo, "la cantidad de personas que efectivamente acceden a ese beneficio es muy limitada", y "esto responde a que son muy pocos los propietarios de inmuebles que emiten las facturas necesarias para presentar en el sistema de deducciones de la AFIP".



Para simplificar el procedimiento y garantizar el acceso al beneficio, cuando un inquilino presente su contrato en el registro, la posibilidad de deducir la porción correspondiente del Impuesto a las Ganancias figurará en forma automática en el Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (Siradig).



"Viene todo un tiempo nuevo, por eso está la convocatoria a que los inquilinos inscriban el contrato; hay una realidad totalmente distinta, con nuevos mecanismos y herramientas y va a haber un control", afirmó Ferraresi.



El decreto que congela alquileres y suspende desalojos finaliza el 31 de este mes, y a partir de ese momento los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada.



Consultado sobre si se analizan mecanismos de ayuda para los inquilinos, Ferraresi señaló que cuando venza el congelamiento "podremos ver el universo de cuáles son las familias vulnerables y tendremos una política", y destacó la importancia de "empezar a poner en función la Ley de Alquileres".



Además, dijo que con el índice de actualización de los alquileres creado en la nueva ley "se va a poder generar condiciones económicas para ver cómo se ajustan los alquileres, y el Banco Central fija el índice que va a resguardar fundamentalmente que la evolución esté en línea con la posibilidad económica que tengan los inquilinos".



En este contexto, el ministro consideró que "la solución es que la Argentina construya vivienda", y confió en que "las 264 mil soluciones habitacionales -previstas en el plan trienal 2021-2023- irán modificando el mercado de alquileres".



"La mejor política es que el que alquila pueda tener una propiedad por el mismo valor de un alquiler, y no desde un sistema financiero sino desde un sistema de recupero solidario", agregó.



En ese sentido, el ministro se refirió a lo expresado ayer por el presidente Alberto Fernández acerca del Plan Casa Propia, y dijo que "se trata de viviendas dignas para todos los argentinos; salió una ley por extraordinarias que nos permite reactivar 55 mil viviendas en todo el país".



"El concepto Casa Propia genera ascenso social y el fondo de recupero solidario para generar circuito virtuoso que nos permite recuperar en el tiempo para que sea sustentable", afirmó.



"Además, seguimos con el esquema de viviendas Procrear, en los próximos meses vamos a entregar cerca de 6 mil y seguimos con los sorteos", detalló el ministro.



Ferraresi también señaló que además de las políticas públicas, "los privados determinarán otras alternativas, el mercado tendrá que ofertar para otro tipo de sectores, ofrecer créditos hipotecarios, por el momento no hay; estamos estudiando algunas cuestiones desde el Estado".



"Siempre estamos del lado de los más vulnerables; los recursos que tiene el Estado van en dirección de construir vivienda en Argentina y el tema de la vivienda en un plazo determinado será un tema resuelto", concluyó.