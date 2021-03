ATE anunció “asambleas en todos los lugares de trabajo” durante marzo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció “asambleas en todos los lugares de trabajo” en la provincia de Entre Ríos durante marzo.Tras una reunión desarrollada este martes, el secretario general, Oscar Muntes, precisó aque el epicentro del análisis con los delegados “fue la propuesta salarial del gobierno. Hay descontento con respecto a la realidad que estamos viviendo. Garantizar 36.441 pesos para trabajadores de planta permanente, 27.000 para contratos de obras y 15 por ciento de aumento genera mucha preocupación”. En ese marco, “ratificó que habrá un plan de lucha durante todo el mes de marzo y asambleas en los lugares de trabajo”.“Mañana se pondrá fecha definitiva al plan de lucha de 48 horas. El objetivo es no llegar al mes de mayo para la reapertura de la paritaria para hablar de inflación más recaudación. Necesitamos la reapertura antes, trabajando coordinadamente todos los sectores, debatiendo en cada uno de los lugares de trabajo”, instó el sindicalista.Enseguida hizo hincapié en que “hace mucho tiempo que no pasaba que todos los sindicatos rechacen la paritaria. Es una definición política que el gobierno puede atender”.El dirigente admitió que las asambleas pueden provocar inconvenientes en la atención en algunos organismos estatales. La duración de las mismas “se definirán en cada lugar. Pueden ser de seis, tres o dos horas”.Aseguró que comunicaran con antelación los lugares y duración de las asambleas para no perjudicar a la gente. Y adelantó que en la segunda semana de marzo habrá “asambleas muy fuertes”.