Distanciamiento en Entre Ríos: cuántas personas pueden reunirse al aire libre

Política Gobierno publicó decreto que extiende el distanciamiento hasta el 12 de marzo

“Entre Ríos permanece en situación de distanciamiento. El Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 125 por el cual se puede circular cumpliendo con las reglas de conducta y en la provincia se dictó el decreto 184 que mantiene este criterio de la restricción de la circulación de noche, entre la 1 y la 6; pero se amplió esa franja los viernes, sábados y domingos de 2 a 6 con media hora de tolerancia”, comunicó ael fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, al aclarar que la medida rige “hasta el 12 de marzo”.Rodríguez Signes destacó el comportamiento “apropiado” en la población entrerriana. “La distribución de la población hace que se la tasa de contagios se mantenga controlada”, comentó al respecto.Consultado a Rodríguez Signes cómo impacta el inicio del Ciclo Lectivo 2021 en la situación epidemiológica de la provincia, éste argumentó que “la facultad de Ingeniería de UNER realizó un análisis matemático y con herramientas informáticas por el cual analizó distintos escenarios: las clases sin presencialidad, la asistencia diaria a clases y según el protocolo del CGE”. De acuerdo a lo que refirió, tal estudio arrojó que “si se cumplen las reglas sanitarias establecidas por el CGE, el comportamiento sanitario es muy similar al de la no presencialidad; con lo cual, ese trabajo convalida el inicio de clases como está planteado”.Respecto a las reuniones sociales, el fiscal de Estado comentó que las reglas son “las mismas que existen desde los últimos tres meses y están reguladas por el decreto 125 del Poder Ejecutivo Nacional”.“Se permiten las reuniones de hasta 20 personas en lugares cerrados y en lugares de acceso al público o abiertos”, indicó.Sobre las fiestas clandestinas comentó que “la Policía hace un trabajo de prevención y cuando se entera de este tipo de situaciones, trata de disuadir y que las reuniones no se hagan o sean dentro de las reglas de conducta”.“La sanción de una pena privativa de la libertad, pero siempre sujeta a un proceso penal”, comunicó al tiempo que aclaró: “El hecho de que no se hayan producido sanciones inmediatamente no significa que dentro de poco inicien procesos penales, pero eso depende de la Justicia Federal”.