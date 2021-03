Cafiero: "El esfuerzo no puede irse por la canaleta de precios ni tarifas"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que "los precios son la batalla de todos los días" y puntualizó: "Las preocupaciones de la vida cotidiana las interpretaron muy bien Cristina y Alberto en su momento, y por eso plantearon un cambio de prioridades, por eso se armó el norte con el crecimiento de la producción y el empleo, porque a partir de esa recuperación, también hay que resolver una cuestión más concreta, que es que los salarios y los haberes le ganen a los precios y la inflación".



"De esa manera podemos recuperar la demanda interna, y el consumo, porque todo el esfuerzo de los argentinos y argentinas, no se puede ir por la canaleta de los precios ni las tarifas", explicó el jefe de Gabinete.



En ese sentido, aseveró que "nosotros estamos llevando adelante un cambio de prioridades que es transparente y de cara a la ciudadanía" y remarcó: "el pueblo argentino sabe el esfuerzo que hizo este gobierno, cada día vamos ampliando y escalando en la campaña de vacunación, con aviones que llegan y que representan esperanza para miles de argentinos".



"A pesar que hayamos tenido trayectorias y posiciones distintas seguramente podemos tener más cosas que nos unen que las que nos separan" destacó Cafiero al referirse al Frente de Todos, y puntualizó: "Tenemos que tener un discurso firme y determinado, como el que tuvo el Presidente, redoblando el compromiso con el cambio de prioridades que tenemos con la Argentina, que es abandonar el modelo de especulación e individualismo e ir a un modelo de reducción de la pobreza, generando trabajo".



"Este gobierno, con humildad pero con mucho compromiso ha fortalecido el sistema de salud, ha avanzado en políticas de ingreso, en políticas sociales, en sostenimiento del empleo, y me parece que eso se va a poner en valor más temprano que tarde, y con esto me refiero a las próximas elecciones", subrayó el jefe de Gabinete y enfatizó: "se va a valorar cuál fue el sector político que con coraje y con errores naturalmente, pero asumiéndolos enfrentó la pandemia, y cuál fue el sector que puso piedras en el camino".



Cafiero, por último, analizó con respecto a la reforma de la justicia que "el punto es que se realice el debate, no venimos a la política a especular: lo que queremos es algo que está persiguiendo la sociedad, porque hay un desprestigio muy grande de la justicia, entonces el Poder Ejecutivo tiene que actuar y debatir cada vez más la independencia del sector judicial para que no esté subsumido a los vaivenes políticos y mediáticos"