Comienzan las clases en Entre Ríos, aunque gremios docentes anunciaron paros

Hoy se producirá el inicio formal del ciclo lectivo 2021 y el retorno de los alumnos a las aulas en las escuelas entrerrianas con aulas burbuja y protocolo Covid. No obstante, tres de los gremios docentes anunciaron paros desde hoy y hasta el miércoles, y otro una huelga de 48 horas a partir del miércoles.El gobernador Gustavo Bordet ratificó el inicio del ciclo lectivo, afirmó que el incremento salarial que ya empieza a pagar este mes la provincia supera el de la paritaria nacional e hizo saber que el dialogo continuará “hasta ponernos de acuerdo”.“Después de un año de sin presencialidad, los chicos necesitan estar en la escuela. Estamos cumpliendo con un incremento salarial y hemos propuesto seguir conversando para encontrar un punto de acuerdo, al que seguramente vamos a llegar”, dijo el mandatario.“Mientras hablamos de salarios los chicos tienen que estar en la escuela, necesitan estar con sus pares, confraternizar y tener el espacio de encuentro. Y trabajamos mucho para ello con los protocolos de vuelta a clases y un plan de obras para refaccionar escuelas”, expresó Bordet.En relación a la oferta salarial que realizó la provincia a los gremios indicó: “Hemos hecho una propuesta de aumento que para el salario inicial es del 36 por ciento, incluyendo la suma fija que se comenzó a otorgar el año pasado”, sostuvo y acotó que la paritaria nacional que se cerró se con el Ministerio de Educación es del 34,5 por ciento.Y agregó: “Nosotros hoy le estamos garantizando a un maestro inicial con 20 horas testigo un sueldo inicial de 32.700 pesos y la paritaria nacional cerró en 31.000 pesos. Y si ese maestro es de jornada completa el inicial es 44.000 pesos. Sabemos que no es suficiente, pero es un esfuerzo que estamos haciendo y que acompaña la inflación. Tenemos abierta la discusión y seguiremos dialogando para ponernos de acuerdo”, precisó.La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidió que realizará un paro por 72 horas en el marco del inicio de las clases presenciales en la provincia.El Congreso resolvió ratificar el no inicio del ciclo lectivo; ratificar el rechazo de la oferta salarial; paro los días 1, 2 y 3 de marzo; paro el 8 de marzo en el contexto del día de la mujer trabajadora y otro los días 11 y 12 de marzo.Asimismo, definió “sostener como medida sindical el cumplimiento del trabajo docente bajo la modalidad no presencial, brindando protección gremial a las/os trabajadores que sean convocadas/os a cumplir tareas de forma presencial, en aquellos establecimientos educativos en los que no se cumplan las medidas de seguridad e higiene laboral contenidas, entre otras, en la Resolución N° 137/13 MT (Acuerdo Paritario Provincial), la Resolución N° 364/20 CFE, la Resolución N° 386/21 CFE, la Resoluciones 2722/20 CGE, la Resolución N° 117/21 CGE y sus complementarias, considerándose como imprescindibles las siguientes:-Agua corriente y potable segura, regular y sin ningún tipo de contaminación. Limpieza anual del tanque de agua-Instalaciones eléctricas en buen estado y normal funcionamiento.-Provisión de insumos de limpieza e higiene y materiales de bioseguridad necesarios para la aplicación del Protocolo Marco.-Baños en condiciones de normal funcionamiento a lo largo de toda la jornada laboral.-Red cloacal con eliminación segura de excretas. Pozos y cámaras sépticas en buen funcionamiento y con mantenimiento periódico.-Iluminación y ventilación adecuadas a las actividades desarrolladas en aulas, oficinas, cocina, pasillos, escaleras, salones, talleres, salas y otros espacios de trabajo.-Personal de limpieza suficiente para garantizar la higiene del edificio escolar”.La Asociación del Magisterio de Educación Técnica (AMET) resolvió ejecutar un paro de 72 horas el lunes 1°, martes 2 y miércoles 3 de marzo.Los docentes técnicos entrerrianos reclaman “una propuesta salarial superadora” luego de que fracasaran las negociaciones salariales con el Gobierno provincial.También demandan “condiciones dignas de trabajo que garanticen la salud de alumnos y docentes” y, en ese marco, piden que “se acrediten en forma inmediata los fondos covid prometidos para infraestructura escolar”.Otro punto que reclaman es “el pago de un bono a los compañeros que deben volver a la presencialidad”.La seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) dispuso un paro de 48 horas para el miércoles 3 y jueves 4 como forma de manifestar de manera pública el rechazo a la oferta salarial del Gobierno.La Unión de Docentes Argentinos (UDA) sentó posición en el marco de la discusión salarial en la provincia y argumentó las medidas de fuerza resueltas por los gremios docentes que van a impactar en el inicio de clases presenciales.En tal sentido, anunció que “el paro docente que se avecina para los días 1,2, 3, 8, 11 y 12 de marzo, está determinado por la falta de sensibilidad de nuestro gobierno provincial, ya que la propuesta salarial que realizó (y como siempre pasa todos los años a pocos días de comenzar las clases¡¡), es totalmente insuficiente”.