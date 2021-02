Entre Ríos presentó más de 370 iniciativas para el desarrollo sostenible

Transparencia y reconstrucción colectiva

Entre Ríos y la Agenda 2030

La provincia presentó las 372 iniciativas que contribuyen a las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a las que el gobierno entrerriano adhirió.Fue ante la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Roberto Valent, durante su visita a Paraná. Se dispondrá un sitio web para informar sobre las iniciativas y sus alcances.La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que aprobó la ONU en 2015 y que plantea 17 objetivos y 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental, y que se plantea como una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos. En agosto de 2020, el gobernador Gustavo Bordet rubricó la adhesión Entre Ríos a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.Este jueves, la vicegobernadora Laura Stratta, acompañada por la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, presentó a Tolosa Paz y al representante de la ONU, Roberto Valent, las iniciativas provinciales que se trabajaron desde la Secretaría de Modernización con diversos organismos bajo la coordinación de la vicegobernación.“Para nosotros es muy importante llegar a este momento habiendo hecho un trabajo serio, responsable y profundo que llevamos adelante no desde que firmamos el convenio de adhesión sino desde que el gobernador Gustavo Bordet nos convocó a trabajar en una agenda que incluyera lo social lo ambiental y lo económico”, dijo al respecto la vicegobernadora de Entre Ríos.Añadió que “la Agenda 2030 además de ordenarnos y organizarnos para el diseño de las políticas públicas a mediano y a largo plazo, también es una forma de seguir conectándonos y articulando entre Nación, provincia, gobiernos locales, organizaciones e instituciones de la comunidad”, al tiempo que señaló: “creemos en las respuestas integrales y en las miradas intersectoriales e interministeriales”.La vicegobernadora consideró además que esos objetivos trazados “son una especie de deuda pendiente”, que “nos posibilitan a los gobiernos definir las acciones políticas y las políticas públicas a mediano y a largo plazo que garanticen el cumplimiento de estos objetivos, pero sobre todo que nos permitan construir una provincia con más igualdad de oportunidades: una provincia más justa y más igualitaria”, resaltó.Más adelante en su alocución destacó el “trabajo arduo” que se realizó articuladamente y, en especial, valoró lo realizado por la titular de la Secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón y su equipo, quienes fijaron una estrategia para poder cumplir los objetivos y las metas de trabajo.“Sin organización, sin planificación, sin metas y objetivos no hay gobierno posible. Por eso quiero destacar en este espacio, esa mirada que sostiene una gestión, un modo de hacer, un modo de construir, pero sobre todas las cosas una mirada sobre la sociedad y una planificación de las agendas”, manifestó al respecto. Y reiteró “el compromiso de seguir haciendo y transformando la realidad que nos duele y nos golpea por una sociedad mejor”.El representante de la ONU Roberto Valent, por su parte, al tomar la palabra, felicitó a todas las partes involucradas en llevar adelante las “372 iniciativas planes, programas, políticas, proyectos y reformas”, implementadas a nivel provincial en línea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y, sobre ese aspecto, valoró la experiencia entrerriana en articulación “con la Nación y las contrapartes vivas y dinámicas de la sociedad”, en tanto, “la agenda 2030 es una agenda inclusiva y no puede definirse, actuarse y ponerse en acción sino a través de una alianza sumamente amplia”, valoró.Le dijo a las y los presentes que “la focalización que han puesto en Entre Ríos en la planificación estratégica de lo que son los ODS - que no son otra cosa que las necesidades y las oportunidades de la población entrerriana y en extensión de la población argentina - es una llegada de lo que son los beneficios socioeconómicos, pero también de la preservación del medio ambiente. Es educación, es salud, es inclusión y es participación. Esto se ve claramente en este foro de discusión”, señaló.A su turno, la titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, manifestó que "desde el inicio de la gestión de Gustavo Bordet, en el plan de gobierno y política pública activa se veía la impronta de un gobierno que iba a tener sustento en las tres miradas, tanto la económica, la ambiental y la social"."Me impactó mucho, y tengo que felicitar a todo el gobierno, pero fundamentalmente a la Secretaría de Modernización que se cargó al hombro el poder desarrollar este trabajo tan importante en este informe que nos llevamos y que habla a las claras de esta vocación de encontrar cuáles son los programas, acciones e iniciativas que el gobierno, la sociedad civil, las empresas y el movimiento obrero van coadyuvando a poder cumplimentar esa Agenda 2030 ", destacó."Vemos que el camino tomado por Alberto Fernández y el equipo del gobernador Bordet en términos que la agenda tenga territorialidad y un compromiso real y palpable en la vida de todos los entrerrianos, lo vemos en esta enorme vocación y en cada una de las acciones que desarrolla el gobierno de Gustavo Bordet, la vicegobernadora Laura Stratta y cada uno de los hombres y mujeres que componen este gran gobierno de Entre Ríos", expresó.En ese marco, sostuvo que "es mucho más fácil cuando el gobierno lo pone como bandera y acompaña esa transformación” y entendió que “es una oportunidad de ordenar hacia adentro, y junto al gobierno provincial, nos hicimos el compromiso real con nuestra comunidad. Pensamos cómo y de qué manera tiene un correlato directo y real en la vida de cada uno de nuestros ciudadanos. La Agenda 2030 es un compromiso de gobierno y una acción concreta de esas profundas desigualdades", insistió.A modo de cierre, la funcionaria nacional sostuvo que "Entre Ríos tiene esta enorme oportunidad de ser la provincia que produce alimentos para los entrerrianos y el mundo, pero con un desafío adicional: ser los grandes exportadores de alimentos en el mundo con valor para generar mano de obra en esta provincia. Ese es el norte que queremos imprimir a la Agenda 2030 y el que compartimos con el gobierno de Entre Ríos", concluyó.Por su parte, la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, brindó el informe de las iniciativas públicas provinciales en el marco de la Agenda 2030. "Estamos convencidos de que la Agenda 2030 es un plan de Acción con una perspectiva de derechos, para la lucha contra la pobreza, para trabajar en pos del cuidado del ambiente, la seguridad alimentaria y erradicar las desigualdades", aseguró.“Es una invitación a cada uno de nosotros a llevar adelante un proceso de construcción colectiva con el compromiso de los gobiernos, del sector público y de las organizaciones de la sociedad civil en poder alcanzar responsablemente cada uno de los objetivos a 2030”, precisó.Mencionó luego que "el objetivo principal que nos planteó la Vicegobernadora era poder hacer una presentación pública lo más amplia posible, y en ese sentido comentarles que están conectados sindicatos, representantes del sector privado, universidades y organizaciones de la sociedad civil, entre otros ámbitos”."El gran desafío que tiene la Agenda 2030 es pensar las políticas públicas de manera intersectorial e intergubernamental, y encontrarnos a todos repensando cuáles son esas iniciativas, mirándonos para adentro como gobierno y sociedad respecto a qué es lo que estamos haciendo para alcanzar cada uno de los objetivos que plantea la Agenda".Escandón informó que se publicará en un sitio web la información vinculada a los ODS de la provincia: "Eso nos permitirá de forma transparente, como siempre nos ha indicado nuestro gobernador, el dar cuenta de lo que hacemos en la administración pública provincial entrerriana y establecer las metas que nos ponemos como gobierno para alcanzar en los próximos años", remarcó poco antes de invitar, al igual que Larroque, a los municipios a adherir a la Agenda 2030, señalar la capacitación que se está brindando a estas jurisdicciones al respecto y el programa de fortalecimiento institucional con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo de plan provincial con perspectiva en ODS.Para finalizar sostuvo: "Vamos claramente hacia la definición y el trabajo en línea con el gobierno nacional en lo que tiene que ver con la readecuación de las metas y los indicadores para trabajar en conjunto en una agenda Nación, provincia y municipio que nos encuentre de forma articulada".En agosto de 2020, el gobernador Gustavo Bordet rubricó la adhesión Entre Ríos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y tras la formalización a la adhesión de Entre Ríos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), quedó conformada la Mesa Provincial Interministerial para continuar avanzando en la implementación de la Agenda 2030 impulsada por la ONU. La Vicegobernación coordina las acciones de implementación y la Secretaría de Modernización fue designada por organismo colaborador.Cabe recordar que la Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015, mediante la Resolución N° 70/1.Desde la Secretaría de Modernización oportunamente se brindó un pormenorizado informe sobre los objetivos, los programas y acciones estratégicas que se implementan en la gestión y aportan a los ODS, y se elaboró una matriz que organiza cada programa, plan o política pública provincial en orden a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, las metas nacionales e internacionales establecidas para cumplirlos, además de los indicadores para evaluarlos.Hecho eso, durante 2020 y 2021, la Secretaría de Modernización coordinó encuentros con los referentes de los organismos que impulsan e implementan las iniciativas provinciales para actualizar y rectificar la información proporcionada en la matriz. De este modo, se celebraron reuniones técnicas con los ministerios de Desarrollo Social; Economía, Hacienda y Finanzas; de Gobierno y Justicia; de Planeamiento, Infraestructura y Servicios; de Producción, Turismo y Desarrollo Económico; la Secretaría de Cultura; el Consejo General de Educación y el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (Siempro).El recorrido realizado arrojó como resultado una sistematización de datos que organiza la información relativa a cada política pública en vinculación con los ODS a los cuales contribuye y el organismo que la implementa.