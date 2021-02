Covid-19: se desarrolla “con éxito” el plan de vacunación a adultos mayores

Vacunación en La Paz

Comenzó el Plan rector de vacunación para adultos mayores no institucionalizados en La Paz. La vacunación se realiza en una jornada intensiva de tres días consecutivos. Hasta este sábado se vacunaron 420 adultos mayores de 80 años. También comenzó en Feliciano e Islas.Los adultos mayores que tienen dificultades de movilidad son vacunados en sus hogares.En ese marco, Bordet, apuntó que en la provincia, “prácticamente tenemos la totalidad del personal de Salud vacunado, a los adultos mayores en instituciones y comenzamos con mayores de 70 años no institucionalizados".En esa línea informó que “la semana que viene recibiremos las dosis de la vacuna que vinieron de China, con las que se va a vacunar a personal policial y docentes de escuelas especiales, que también era lo que nos habíamos comprometido”.Además “está viniendo un cargamento de entre 1 millón y 1,5 millón de vacunas de Rusia que también van a ser destinadas para que se pueda abarcar la totalidad de los mayores de 70 años de Entre Ríos. Con lo cual hay 112.000 mayores de 70 años que van a ser vacunados en las próximas semanas en Entre Ríos”, precisó.Con un intensivo operativo sanitario de vacunación contra el Covid-19 los equipos de Salud del Hospital 9 de Julio de la ciudad de La Paz están vacunando a los adultos mayores no institucionalizados en tres días consecutivos, viernes, sábado y continúa este domingo.En ese marco, la ministra de Salud, Sonia Velazquez, dijo que están recibiendo con muchas expectativas lo que ha sido esta (sábado) jornada en La Paz, que comenzó el viernes con los mayores de 70 años, “iniciando primero en una forma escalonada con mayores de 90 y 85 años y hoy se está continuando esta jornada que es inédita para todos los equipos de Salud”, valoró.En lo que refiere a la organización para la vacunación, Velazquez, contó que “se está haciendo una modalidad operativa de vacunar en los automóviles, también hay gente que se desplaza caminando y que también puede ser atendida en los distintos puestos que se han dispuesto al aire libre con todas las medidas de protección y distanciamiento como indican las normativas vigentes”, indicó al tiempo que destacó: “Así que es una jornada que la verdad es histórica, es inédita", remarcó.La ministra de Salud, puso de relieve el trabajo que se viene desarrollando en la provincia y con los equipos de salud y dijo: “Realmente estoy muy agradecida con el equipo y muy conforme en cómo se va desarrollando el Plan rector de vacunación en la provincia de Entre Ríos”.En ese orden, resaltó la organización que se logró para llevar adelante la vacunación, y apuntó: “Esto tiene que ver porque hay todo un equipo que hace más de dos meses que se está organizando, que está trabajando, que ha podido identificar previamente su población”.Dijo, además, “los sujetos de derecho que están viniendo acá hoy”, es posible también, “porque estamos trabajando con un equipo de Salud que conoce su población, tiene identificada su población y a su vez se ha dado todo un trabajo que requiere de una logística de organización para garantizar en tiempo y en forma ágil, rápida y amigable”.“Es una vacunación amigable, eso hay que destacarlo porque hay mucha empatía y también mucho cuidado con esta población sensible, vulnerable que también pone en agenda al gobierno de la provincia de ocuparse de los adultos mayores”, dijo la ministra al resaltar el trabajo que lleva adelante el gobierno de la provincia para lograr la vacunación.Cabe mencionar que la dinámica se organizó con turnos previos, postas de gacebos para el registro del carnet, inoculación en los vehículos y para personas que concurrieron caminando. También se efectuaron concurrencia a los domicilios de los adultos mayores que no podían desplazarse por algún impedimento de Salud.“La vacuna en contexto aún de pandemia sigue presentando el horizonte y la esperanza para esta contingencia sanitaria sin olvidar de seguir desarrollando los hábitos de cuidados como el distanciamiento adecuado y el uso de barbijos y el correcto lavado de manos”, indicaron desde Salud.