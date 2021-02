“Identidad y vocación de poder”: Alternativa Radical fijó objetivos hasta 2023

Alternativa Radical realizó este sábado su asamblea provincial con vistas a la renovación de autoridades partidarias del Radicalismo. Con la lectura de un documento que fija los objetivos del sector, de aquí al 2023, propuesto por la Diputada Provincial Sara Foletto se dio por aprobado por unanimidad dicho documento.



El ex Diputado Nacional y ex Convencional Constituyente Fabián Rogel informó, departamento por departamento, que día se realizara la presentación del libro de Celomar Argacha "Origen Fundación y Evolución de la UCR de Entre Ríos hasta 1914".



A continuación, el documento “Identidad y vocación de poder” aprobado por Alternativa Radical:



La Unión Cívica Radical en la República Argentina y en Entre Ríos, conformó los últimos 4 años una construcción electoral de alianza denominada Cambiemos.



El análisis general de todos los Radicales con los que hablamos, es que al país y al Radicalismo no le fue bien en esa construcción electoral.



Todo partido político, que se precie de tal, debe analizar el accionar de su último proceso electoral y de gobierno para repasar lo actuado y corregir sus errores.



Sin partidos políticos no hay democracia y sin política no hay transformación de la realidad.



Hoy estamos obligados a renovar nuestras autoridades partidarias, en un marco de crisis económica y social agudizada por una pandemia que azota al mundo. Hablar de una interna partidaria en ese contexto resulta casi vergonzoso y ajeno a lo que le está pasando al pueblo día a día.



Seguir hablando y haciendo cosas que solamente le interesa a los dirigentes políticos, es alejarnos cada vez más de la representación popular y es darle la espalda a los problemas cotidianos que le suceden a los argentinos y entrerrianos.



Desde Alternativa Radical intentaremos en la provincia de Entre Ríos saltear esta coyuntura, como es la elección partidaria, de la forma menos traumática posible, intentando hasta último momento construir una lista de consenso para comenzar el proceso de recomposición partidaria. La interna será la última opción, pero que no lo descartamos como la forma de resolver en democracia los conflictos cuando se agotan las instancias de unidad.



Desde este sector interno nos dedicaremos a recorrer la provincia, pueblo por pueblo, para hablar de política con mayúscula, para hablar del país y también de cómo el Radicalismo recupera su identidad, para rediscutir desde allí la continuidad de Cambiemos.



El pueblo debe volver a comprender y fundamentalmente a saber que representamos como partido y que intereses estamos dispuestos a defender.



Además de esta identidad partidaria, debemos recuperar nuestra vocación de poder, un partido que no tiene vocación de poder es un partido que se vuelve una cuestión testimonial, donde sus dirigentes solamente se dedican a mirar pasar la realidad sin posibilidad de transformarla.



El partido Radical debe tener candidato a Presidente con vistas al 2023, debe tener candidato a Gobernador en la provincia de Entre Ríos, intendentes, Presidentes de junta de gobierno y comunas en toda la provincia.



Alternativa Radical participara de aquellos sectores que en la vida nacional del partido impulsen una candidatura a Presidente de la Nación de un Radical, y en la provincia nosotros tendremos candidato a gobernador y un proyecto de provincia para ponerlo a discusión de todos los Radicales de Entre Ríos.



Como hemos dicho tantas veces, nadie hará por los Radicales, lo que los Radicales no hagamos por nosotros mismos. Con identidad, con un discurso claro, representando los intereses populares y candidatos que representan esas ideas, seguramente volveremos a reencontrarnos con el pueblo.