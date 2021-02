Fernández desactivó la marcha del lunes al Congreso porque el Covid

Agradezco a todas las organizaciones políticas y sociales que han convocado a acompañarme el lunes próximo en ocasión del discurso que daré para dar apertura a las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. pic.twitter.com/NeVm5biJbD — Alberto Fernández (@alferdez) February 27, 2021

El presidente Alberto Fernández pidió hoy a la militancia oficialista que no marche el próximo lunes para apoyarlo en su discurso ante la Asamblea Legislativa debido a la continuidad de la pandemia y aludió a la movilización opositora de este sábado: "Nosotros cuidemos al prójimo aunque otros no lo hagan".Antes de la marcha opositora convocada a Plaza de Mayo, el jefe de Estado utilizó su cuenta de Twitter para desactivar la movilización convocada por el PJ, La Cámpora, la CGT y movimientos sociales que integran el Frente de Todos para el lunes al mediodía."Agradezco a todas las organizaciones políticas y sociales que han convocado a acompañarme el lunes próximo en ocasión del discurso que daré para dar apertura a las sesiones ordinarias del Congreso Nacional", sostuvo el mandatario.Y agregó: "Con mi sincera gratitud antes que nada, les pido que sigamos dando el ejemplo y que esta vez cada uno siga mi mensaje en forma remota. Desde sus casas o desde sus lugares de trabajo. La pandemia aún nos ataca. Nosotros cuidemos al prójimo aunque otros no lo hagan".Tras el mensaje del Presidente, fuentes del PJ bonaerense indicaron aque suspendieron la movilización de sus filas a las puertas del Congreso.También el titular del PJ nacional, José Luis Gioja, también pidió a través de Twitter la suspensión del acto, en línea con el planteo del jefe de Estado, al expresar que "el límite para hacer convocatorias multitudinarias es la pandemia"."El peronismo siempre acompañó a nuestros Presidentes en ocasión de la Apertura del Período Ordinario de Sesiones en el Congreso Nacional, este año es distinto, digamos presente, pero desde casa", señaló Gioja.En el mismo sentido, el mandatario señaló que los argentinos hicieron "sacrificios en este año de pandemia" y sostuvo que "ese enorme esfuerzo" le da "la energía y el mandato para seguir poniendo al Estado en el lugar del que nunca debieron haberlo sacado: el de impulsor de la recuperación del país"."Mi gratitud y mi corazón está junto a cada uno de los argentinos y argentinas. A ustedes dedico y dedicaré todo mi empeño y mis mayores esfuerzos. No descansaré hasta ver a la Patria de pie y a cada uno de sus hijos viviendo felices con trabajo y dignidad", concluyó el Presidente.Fernández concurrirá el próximo lunes a las 12:00 al Congreso para inaugurar el 139° período de sesiones ordinarias con un discurso ante la Asamblea Legislativa.La protesta de este sábado contra el Gobierno por el escándalo en torno al llamado "vacunatorio VIP" fue convocada como antesala de esa presentación.