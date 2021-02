Cuestionan la vacunación de funcionarios y empleados municipales en Gualeguaychú

El director del Área de Personas Adultas Mayores de la Municipalidad de Gualeguaychú, Víctor Hugo Lapido, junto a 23 empleados a su cargo, sumados a otros más de 200 funcionarios y empleados municipales recibieron al menos la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, según denunció la oposición de Juntos por el Cambio.Apuntaron contra el intendente del PJ, Esteban Martín Piaggio, y el secretario de Desarrollo Social, Martín Roberto Piaggio, a quienes acusaron como responsables de la situación."Resulta menester rechazar y condenar enérgicamente semejante accionar inmoral y arbitrario", indicó en un comunicado Juntos por el Cambio. Y exigieron: "La gravedad de lo ocurrido merece la inmediata renuncia de todos aquellos que se hayan vacunado y detenten cargos políticos (que no sean personal de salud con riesgo por exposición)".Según argumentaron en el mensaje, la vacuna contra el Covid-19 es un bien público que no debe ser usado como herramienta política."El caso de Lapido es, además, doblemente grave porque prioriza su bienestar personal por encima de los abuelos que dice representar y defender, demostrando, obviamente, que ello era solo parte de un relato falaz y demagógico", agregaron.El diarioaccedió a un listado que se filtró, con nombres de trabajadores de salud y algunos funcionarios municipales que confirmaron estar vacunados.Uno de los casos es el de la referente del área de Género y Diversidad, Manuela González de 33 años de edad. Ella confirmó haber recibido la dosis, pero no dio detalles sobre cuáles fueron los motivos para estar dentro de las primeras ciudadanas en recibir la dosis.En la misma situación se encuentra su compañera de área, Belén Biré, de 34 años de edad. Ante la consulta, Biré confirmó haber recibido la vacuna contra el coronavirus y aseguró que lo puede contar “tranquila de no haber hecho nada ilegal o fuera de lugar”.Al respecto detalló que les solicitaron la lista de todo el personal que trabaja en la Casa de la Mujer para ser vacunadas. Aseguró que todo el equipo trabajó durante todos los meses de la pandemia y siempre teniendo contacto estrecho con mujeres en situación de violencia.Por este motivo, defendió haber sido inoculada, debido a que se entiende “la salud como algo más amplio que el médico y el enfermo; la salud también es mental, es prevención; y en nuestro caso siempre estuvimos con mujeres y niños que están por fuera de nuestra burbuja”.Además, aseguró entender “la sensibilidad de este tema. Me hubiera gustado contar más abiertamente cuando me vacuné; aunque lo conté, pero entiendo que el tema es sensible”.Otro de los funcionarios municipales vacunados fue Víctor Hugo Lapido del área del Adulto Mayor y su marido, quien trabaja en el mismo sector.Lapido confirmó su vacunación y explicó que “está todo el tiempo en contacto con personas mayores” y coincidió con Biré: “Nos pidieron una lista de todo el personal. Desde Desarrollo Social y Salud trabajos de manera interdisciplinaria para la prevención y la promoción de la salud”.En tanto, agradeció haber sido consultado para aclarar una situación “que no tiene nada de irregular, ni extraña”.Por último, la profesora de teatro y tallerista municipal, Sonia Luján, quien contó que recibió la vacuna por trabajar con adultos mayores, más precisamente en el programa “Los Abuelos cuenta cuentos”.Por otra parte, el gobierno entrerriano explicó que se ha vacunado a "personal estratégico" que tiene "contacto permanente con las máximas autoridades" del distrito."Dentro de la categoría de personal estratégico se ha vacunado al Gabinete de ministros y a un grupo de personas, precisamente por el rol que cumplen en el marco de la pandemia y en contacto permanente con las máximas autoridades provinciales, y siempre de acuerdo a un criterio estrictamente técnico", explicó la Gobernación entrerriana.El comunicado del gobierno provincial, señaló que “a través del Ministerio de Salud, continúa llevando adelante de modo consistente la campaña de vacunación contra el Covid-19, y actualmente se encuentra en la instancia de inmunización del grupo etario de mayores de 70 años en el ámbito de todo el territorio entrerriano”.Y anunció que “en el marco de las definiciones estratégicas de la campaña que ante el ingreso en los próximos días de la vacuna china Sinopharm aprobada para personas de entre 18 y 59 años, se estaría en condiciones operativas de comenzar a inocular al personal esencial de Seguridad, del Servicio Penitenciario y a docentes de escuelas de educación especial”.“Concomitantemente, se continúa de hecho con la vacunación de adultos mayores de 70 años hasta completar de acuerdo al stock disponible que provee el Ministerio de Salud de la Nación.Destacó asimismo que las vacunas “se van aplicando de acuerdo al plan estratégico planificado, que incluye personal de salud, también quienes prestan servicios en geriátricos, mayores de 70 años, adultos mayores institucionalizados, y asimismo al personal estratégico entendido como `toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o conducción o tenga roles estratégicos necesarios para el adecuado funcionamiento, en este caso, del Estado provincial´, según rezan las disposiciones dictadas a partir del DNU 297/20”, agregó la información.Párrafo seguido añade que “dentro de la categoría de personal estratégico se ha vacunado al gabinete de ministros y a un grupo de personas, precisamente por el rol que cumplen en el marco de la pandemia y en contacto permanente con las máximas autoridades provinciales, y siempre de acuerdo a un criterio estrictamente técnico”.“Asimismo se reitera que todas las aplicaciones se realizaron en el marco del referido Plan Estratégico, y siempre en efectores públicos que componen el sistema de salud de la Provincia de Entre Ríos”, acotó.“En ningún caso la inmunización de este grupo de personas significó o va a significar alterar de algún modo la planificación original del Plan Rector de Vacunación Covid-19”, concluyó el escrito oficial.