Provincia y Nación reafirmaron compromiso para fortalecer las políticas públicas

La vicegobernadora Laura Stratta y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, reafirmaron el compromiso de trabajar articuladamente Nación, provincia y municipios para fortalecer las políticas públicas.El encuentro realizado en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, contó con la presencia de las ministras de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; y el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo. Se realizó con el objetivo de firmar el Convenio para la implementación del Programa AccionAR en el territorio entrerriano, y la Carta de Intención para dar inicio al fortalecimiento institucional a través del Programa de Acceso a Alimentos Saludables – Mercados Multiplicar.“Cuando empezamos a trabajar con el gobierno de Entre Ríos, percibimos que la articulación iba a ser uno de los factores clave. Inicialmente dotando a los niños de 0 a 6 años con la Tarjeta Alimentar, Marisa Paira y su equipo trabajó de manera eficiente en la entrega de los plásticos en cada localidad. Esa transferencia se tiene que nutrir con sanos, seguros y soberanos y por eso el plan de los mercados Multiplicar viene a dar cuenta de eso: unir esa economía popular con los titulares de derecho a nivel local, a través de un mercado de cercanía”, planteó Tolosa Paz.A su vez, la funcionaria remarcó: “Esta provincia tiene un nivel de compromiso con la infancia, tiene la mesa interministerial y un Consejo como el nuestro a nivel nacional en la provincia. Y no son compartimentos estancos, hay una mirada de la pobreza que no solo se resuelve con transferencia de ingresos, sino que alcanzando la integralidad del derecho global de los niños, niñas y adolescentes”.“El trabajo nos encuentra en la mirada federal, dado que iremos a Feliciano y a Gualeguaychú a continuar trabajando en un relevamiento social, capacitando a equipos locales y provinciales. Esta es la forma de trabajar: Nación, provincia y gobiernos locales. Y estamos generando todas las acciones para que Entre Ríos vuelva a recuperar su capacidad productiva, de exportar y de generar valor, todo en base al trabajo”, redondeó.“Pensar las políticas sociales en articulación y en diálogo, siempre ha sido una premisa del gobernador de la provincia y abordarlas interministerialmente e intersectorialmente también ha sido una decisión política que transitamos, no solamente hace pocos meses atrás, sino que ha sido un modo de entender y de andar desde que comenzamos la gestión”, sostuvo la vicegobernadora tras agradecerle a la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y su equipo por su visita.Stratta consideró luego que “pensar en estos dos programas, tiene también un correlato con lo que marcó el Presidente de la Nación, con empezar por los más vulnerables para llegar a todos”, recordó. Y en ese sentido, enfatizó que los dos programas que suscribió la provincia hoy “no solamente llegan a los más vulnerables, construyen un dato social necesario, reconocen al territorio como el primer eslabón desde donde andar y generar las respuestas, sino que también significan una clara vocación de pensar en el otro, en la solidaridad, en la empatía y en generar círculos virtuosos para poder llegar a todos, pero también potenciando la economía social”.Por su parte, la ministra de Desarrollo Social destacó: “Desde que acompañamos el lanzamiento a nivel nacional del programa AccionAR nuestro gobernador nos marcó la importancia de poder participar de este proyecto. Para la provincia significa la posibilidad de intercambiar información, articuladamente con Nación, y construir un dato social estratégico y necesario para poder trabajar en todo el territorio y garantizar derechos en la comunidad”.También acompañaron el acto, el director nacional de Abordaje Integral de Programas Especiales, Luis Mauricio Sannen Mazzucco; la directora y el coordinador Ejecutivo del Injuve, Macarena Sánchez e Ignacio Tamay, respectivamente; la viceintendenta de Paraná, Andrea Soff; el presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gabriel Leconte; la secretaría ministerial de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, María Eugenia Mayr; el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanuttini; y la vocal del Consejo General de Educación (CGE), Grisela Dilello.El gobierno nacional presentó el Plan AccionAR en octubre del año pasado, que tiene el objetivo de lograr un abordaje territorial coordinado, integral y eficiente de políticas sociales existentes o a crearse.En tanto, mediante la firma de la Carta de Intención la provincia acuerda la necesidad de fomentar el acceso a la Canasta Básica Saludable de alimentos por parte de la población, favorecer la generación de canales comunicacionales y coordinar acciones tendientes a la aplicación del Programa de Acceso a Alimentos Saludables -Mercados Multiplicar, a fin de promover el acceso a alimentación sana y saludable a los sectores más vulnerables. Por su parte, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales se compromete a arbitrar los medios para la apertura de Mercados Multiplicar.Durante la jornada, Paira y Tolosa Paz encabezaron además una reunión de trabajo con representantes de diferentes áreas del gobierno provincial y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales con el objetivo de intercambiar lineamientos y acciones conjuntas.Durante la actividad, el subsecretario nacional de Políticas Sociales, Juan Granillo, realizó la presentación del programa AccionAR, y el secretario de Gestión de la cartera de Desarrollo, Andrés Dabín, trazó los lineamientos principales del funcionamiento del Consejo provincial de Políticas Sociales. Finalmente se concretó un intercambio entre los integrantes de la mesa de trabajo.Del encuentro, también participaron la directora del Sistema de Información de Familias, Natalia Lucesole; y el director de Coordinación Técnica y Análisis de la Información, Eduardo Hipólito Brau; el secretario de Economía Social, Luis Precerutti; la directora del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Victoria Aizicovich; la directora de Estadísticas y Censo, Rosario Burgos; la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo del CGE, Claudia Azcárate; y la titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Lucy Grimalt; así como la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman; y autoridades de Salud, Copnaf y del Consejo Provincial de Políticas Sociales, entre otros.