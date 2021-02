Se confirmaron nuevos cargos en las Jefaturas de la Policía de Entre Ríos

A través del decreto 126 el gobierno entrerriano dispuso designar en la Policía de Entre Ríos, los nuevos directores, subdirectores, jefes y subjefes de la fuerza de seguridad.



Se dispuso que el próximo miércoles a las 19, se realice en la Dirección de Institutos Policiales, el acto de asunción de las nuevas autoridades en la plana mayor, como también en las jefaturas departamentales.



Los nuevos directores de la Policía, son:



- Dirección Ayudantía General el Comisario General, Marcos Nicolás Antoniow.



- Dirección de Asuntos Internos el Comisario Mayor Mario Alberto Rivero.



- Dirección de Investigaciones el Comisario General, Ángel Gervasio Ricle.



En el mismo decreto 126, se ordenó la designación de:



- Sub Dirección Prevención y Seguridad Vial, Comisario Mayor Gustavo Luis Ramón Palacios.



- Sub Dirección Operaciones y Seguridad, Comisario Inspector Roberto Daniel Borre.



- Sub Dirección de Criminalística, Comisario Inspector Don Cesar Adrián Leonhardt.



- Sub Dirección de Investigaciones, la Comisario Inspector María de los Ángeles Facciano.





En tanto, se dispuso que los siguientes comisarios, asuman en jefaturas y subjefaturas:



- Jefatura Departamental Islas, Comisario Inspector Juan José Juárez,



- Jefatura Departamental Diamante, Comisario Inspector Maximiliano Miguel Villamonte.



- Jefatura Departamental Colón, Comisario Inspector Héctor Omar Villalba.



- Sub Jefatura Departamental San Salvador, Comisario Inspector Mario Héctor Orrego.



- Sub Jefatura Departamental Islas, Comisario Inspector Ariel Germán Martinez.



- Sub Jefatura Departamental Colón, Comisario Inspector Don Emilio German Piaggio.



- Sub Jefatura Departamental Victoria, Comisario Inspector Alejandro José Fernandez.



- Sub Jefatura Departamental Diamante, Comisario Inspector Marcelo Ceferino Lell.



- Sub Jefatura Departamental Feliciano, Comisario Inspector Claudio Rubén Michei.



- Sub Jefatura Departamental Tala, Comisario Inspector Delfor Adrian Pieri.