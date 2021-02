Los jardines maternales todavía no retoman las actividades

El lunes 1 de marzo, se inicia el ciclo escolar 2021 con una modalidad que será mixta. Gradualmente y luego de un año con actividades en los hogares, los niños volverán a las aulas en burbujas y con protocolos sanitarios que se deberán respetar en el marco de la pandemia por el coronavirus.



Pero en el caso de los Jardines Maternales, donde asisten niños desde los 45 días hasta los 3 años, su funcionamiento aun no ha sido aprobado por las autoridades y los padres deberán esperar un poco más para poder enviar a sus hijos a las instituciones.



Sobre el tema, Patricia López, directora de Nivel Inicial del Consejo General de Educación, explicó a Elonce TV que “estamos trabajando en una comisión provincial para pensar un documento que pueda estimar los cambios que tenemos que hacer en todo el ciclo jardín maternal para toda la provincia, que tiene mucha diversidad”.



En Entre Ríos hay una población de 8.000 niños en jardines maternales “y se debe pensar en una propuesta amplia y flexible”, destacó.



En este sentido, López pidió a las familias “que tengan un poquito de paciencia, vamos haciendo las cosas de manera prudente porque hay muchos cambios en cuanto al comportamiento que tenemos que tener en cuenta. En el maternal, todavía el niño necesita mucho sostén y hay muchas formas de organizar lo curricular para que el inicio sea seguro y cuidado”.



Si bien no hay una fecha concreta de cuándo podría retomarse la actividad en estos espacios, señaló que será “en muy poquito tiempo. Ya estamos trabajando en eso, tenemos la responsabilidad de brindar el derecho que es la educación de los más pequeños, pero tenemos que hacerlo con mucha prudencia”.



Por otra parte, la funcionaria aclaró que, a partir de la semana próxima, cuando se inicie el ciclo escolar 2021, “las salas de 3 a 5 años, empiezan a volver de forma gradual a las aulas, según el contexto y las organizaciones institucionales”.



Sobre cómo se trabajará en el Nivel Inicial, López explicó que se ha trabajado no sólo en protocolos de salud sino también “en documentos que organizan la forma de enseñar. Hay que modificar aulas, escenarios, el tipo de juguetes, las formas de juego y comportamiento. El compartir un juguete era el leitmotiv en el nivel inicial y hoy tenemos que hacer juegos individuales con propósitos colectivos”.



Finalmente, dijo que los pequeños se adaptan rápido a los cambios y afirmó que “hay mucha alegría y ganas por la vuelta a la presencialidad”. Elonce.com