Tolosa Paz: “No nos detendremos hasta lograr vencer profundas desigualdades”

“Cuando el Presidente nos convocó a trabajar en el plan Argentina contra el Hambre inmediatamente articulamos con el gobierno provincial, primero, dotando a toda la estructura de niños de 0 a 6 seis años a través de la Tarjeta Alimentar para lograr la transferencia de recursos que este 19 de febrero vino con una recarga del 50%”, comunicó a Elonce TV la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, al dar cuenta de la política social de la gestión de Alberto Fernández “para empezar por los últimos, los que ya no pueden esperar más, porque esperaron durante cuatro años y fueron los que más sufrieron”.



“Pero esa transferencia se tiene que nutrir con la oferta de alimentos seguros, sanos y soberanos, por eso el plan Mercados MultiplicAR viene a unir esa economía popular para que los recursos que el Estado nacional vuelca en los sectores más desprotegidos, encuentre en lo local un mercado de cercanía, una producción local de lo que necesitamos que vuelva a estar en la mesa de los argentinos”, agregó Tolosa Paz.



En ese sentido, la funcionaria nacional indicó que “este trabajo que haremos durante estos dos días, no se detendrá hasta lograr vencer esas profundas desigualdades, porque nos encuentra en una mirada federal y este viernes iremos a Feliciano a continuar con este trabajo de relevamiento social, para capacitar a equipos locales y provinciales, trabajando para que la transformación sea real en la vida de quienes hoy no pueden esperar”.



Al remarcar que “Nación, Provincia y gobierno locales es la forma de trabajar”, Tolosa Paz destacó que desde la gestión “se generaron todas las acciones para que Entre Ríos vuelva a recuperar capacidad productiva, pueda seguir exportando, vuelva a tener la capacidad de generar valor”.



La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales arribó a Entre Ríos para la firma de convenios junto a la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.