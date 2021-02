UPCN Entre Ríos convocó a un paro de actividades para el viernes 19 de marzo

Política El sábado 27 comienza el pago de haberes a estatales entrerrianos con aumento

“La acción gremial dispuesta, profundiza el plan de lucha que se inició con la movilización a Casa de Gobierno la semana pasada”, comunicaron desde el gremio que nuclea a estales entrerrianos.y además, no obtuvo respuestas a la mayoría de los 20 puntos que planteó para discutir, sobre todo en temas referidos a problemáticas sectoriales de trabajadores/as salud y personal de educación del escalafón general, entre otros”, argumentaron desde UPCN al anunciar la medida de fuerza.. El gobierno lo único que propone es un nuevo encuentro recién en el mes de mayo”.“Además, hay que tener en cuenta que al realizarse los mayores aumentos en los pisos salariales,”, apuntaron desde el sindicato estatal."En realidad no ha habido negociación estrictamente, porque lo que el gobierno hizo fue presentar una propuesta, nosotros le hicimos un pedido de mejora, pero. Entonces, al no haber participación en la discusión paritaria, el rechazo a la propuesta salarial por no reunir las condiciones, nos empuja necesariamente a una actitud combativa", manifestó Domínguez, y agregó: "Incluso acá hay que reflexionar qué significa realmente la paritaria, para nosotros está claro. ¿Pero qué significa para el gobierno provincial?".para debatir la problemática de los trabajadores y hacer conocer sus demandas.