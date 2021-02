Qué pasará con docentes que no quieran vacunarse y desde cuando aplicarán dosis

Política Vizzotti anunció que la vacunación a docentes comenzará con dosis de Sinopharm

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificó que la semana próxima se iniciará la vacunación contra el coronavirus entre el personal docente de todo el país, y dijo que las autoridades están abocadas "en la tarea de fortalecer toda la logística para comenzar en las 24 jurisdicciones" el operativo de inmunización.Ayer, en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció el comienzo de la campaña de vacunación para el personal docente con las dosis desarrolladas por el laboratorio chino Sinopharm.La ministra hizo el anuncio poco después del despegue de un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Beijing para traer al país 904.000 dosis de la vacuna de Sinopharm, que estará de regreso mañana.", afirmó Trotta esta mañana en diálogo con radio El Destape.En ese marco, el ministro recordó que el Consejo Federal de Salud "definió cómo se iba a iniciar, y precisó que "son 1.450.000 personas, entre maestros, profesores, personal no docente y auxiliar, desde los jardines maternales hasta la educación superior".Asimismo, dijo que hay distritos, "como la provincia de Buenos Aires, que ya tienen una página web, donde se anotan y marcan que son docentes", y agregó: "Vamos a estar presentado un sistema de inscripción online, que ya está listo y que convive con aquellas jurisdicciones que tienen sus propias listas".De todos modos, puntualizó que"Pedimos a la comunidad educativa que haga reclamos si no se cumplen los protocolos, y si recibimos denuncias de que no se cumplieron los protocolos, vamos a intervenir", sostuvo.Agregó que en el distrito porteño, donde las clases presenciales se iniciaron el pasado miércoles 17 de febrero, "la información que tenemos es que en la ciudad de Buenos Aires se están cumpliendo los protocolos. De todos modos, el viernes próximo el Gobierno de la Ciudad nos tiene que remitir información".