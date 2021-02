Aumento del boleto: la concejal Acevedo fundamento su decisión en el recinto

Razonamiento

Paraná Usuarios opinaron sobre el nuevo valor del boleto de colectivos en Paraná

El sistema no funciona

“Lo primero que aprendí en mi vida pública es que la política tiene sentido si significa ideas. Ideas y honestidad intelectual para no mentir, engañar ni caer en la demagogia”, explicó la concejal Susana Acevedo.“Es lo que hago en todos los debates que intervengo como concejal de la ciudad de Paraná. Y así fue en la discusión que tuvimos sobre la tarifa de colectivos en el Concejo Deliberante”, subrayo al inicio la edil para poner blanco sobre negro sobre el aumento de la tarifa.Acevedo enumeró cuestiones trascendentes en materia de transporte público de pasajeros y sostuvo que “a 14 meses del funcionamiento de la actual gestión, se combinan dos elementos explosivos”:1-El desinterés de la actual intendencia sobre el sistema, que lo llevó incluso a no pagar el costo del BEGU (boleto estudiantil gratuito y universal), como corresponde a la empresa de colectivos.2-El desmanejo del actual gobierno municipal en materia económica, dentro de lo cual lo más importante es el índice inflacionario. Si consideramos estos 14 meses la inflación, según el gobierno, ascendió a más del 40 por ciento. Cifra que resulta mentirosa si consideramos los consumos populares de la canasta básica que es infinitamente superior”.La edil explicó que “por todo esto, me decidí a luchar para bajar las pretensiones de la empresa de colectivos que pretendía un aumento del boleto superior al 180 por ciento justificado según ellos, por el aumento del dólar que impacta en las unidades vehiculares, y por otros rubros como los aumentos salariales del sector, y el aumento del gas oil. Luego ví con cierto agrado vi que se acercaban las pretensiones en cuanto a que el aumento del boleto fuera similar a la inflación que declama el gobierno”.“Por ello me decidí a votar dicho aumento, acorde al índice inflacionario, en la conciencia que de no existir el aumento, todo el sistema colapsaría. Hasta el punto de quedarnos sin servicio, como ocurrió durante varios meses del año pasado donde no tuvimos ningún colectivo que recorriera las calles durante más de 100 días”.“Pero, para finalizar, en la fundamentación de mi voto advertí que este aumento no es ninguna solución, ni para los ciudadanos ni para la empresa. Porque a muchos ciudadanos se les hace enormemente oneroso pagar un boleto de $45, y a las empresas no les alcanza para sostener el servicio dado la inflación, el aumento del dólar, del gasoil, etc”.“Esta advertencia que hice va acompañada de lo más importante de mi discurso en el concejo: Hay que redefinir el sistema, empezando por un sostenimiento a nivel Municipal, aportando recursos al servicio. Y acompañando la necesidad del aumento de la tarifa, con aumentos salariales que acompañen la inflación. Nada es viable si, por ejemplo, en 14 meses los trabajadores municipales recibieron solo un 12 por ciento de aumento, cuando la inflación se acerca al 50%”.“Sobre este aumento del boleto de colectivos a 45.30 vale aclarar lo siguiente: Ante el sostenido aumento inflacionario del gobierno de Alberto Fernandez, fruto de malas decisiones económicas, sociales y políticas durante la actual pandemia, los argentinos hemos sido víctimas de un gran ajuste en nuestro estilo de vida. El porcentual de inflación durante el mes de enero se sostuvo en un 4% al igual que en diciembre del año anterior dando como resultando un 38,5% de inflación acumulado desde los últimos 12 meses. Dicho aumento impactó directamente en la economía de los trabajadores tanto del sector público como privado. El actual aumento del boleto urbano es una medida que fue evaluada por medio de todos los técnicos de cada uno de los bloques de concejales teniendo en cuenta las condiciones anteriores”.Acevedo recordó que “Desde el anterior gobierno municipal se han tomado todas las medidas necesarias para minimizar el cuadro tarifario y nos hemos mostrado muy ocupados por promover el acceso al mismo, ya sea desde el boleto educativo, el pasaje combinado o la mejoras en las unidades de transporte”.“Por lo tanto continuamos sosteniendo el compromiso de garantizar el salario a los trabajadores de transporte urbano y la movilidad para todos los Paranaenses sin más remedio que negociar al mínimo un aumento medianamente acorde al gran nivel de devaluación que sufrimos hoy en día”, justificó la presidenta del bloque de la UCR.