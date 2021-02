Colectiveros anunciaron paro nacional para el viernes si no acuerdan salarios

El servicio de colectivos de corta y media distancia podría verse afectado el próximo viernes, luego de que el gremio de choferes advirtiera sobre un posible paro nacional.



A última hora de este martes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que se encuentra en estado de alerta y movilización debido a la falta de acuerdo por las paritarias con el sector empresarial y adelantó que de no acercar posiciones el servicio se verá interrumpido desde las cero horas del viernes en todo el país.



En el comunicado que lleva la firma del secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se informó que se dispuso el estado de “alerta y movilización” ante “la imposibilidad de lograr soluciones en la negociación paritaria con las cámaras que nuclean a empresarios de corta y media distancia”.



En ese sentido, el Consejo Directivo Nacional de la UTA resolvió ayer por la noche que además “en caso de no arribar a un acuerdo que contemple los reclamos lógicos y razonables de los trabajadores, se realizará un paro nacional desde las cero horas del próximo viernes 26 de febrero”.



Sucede que el acuerdo con el sector empresarial se encuentra trabado y de no obtener respuesta en las próximas jornadas, repercutirá en el servicio de transporte desde los primeros minutos del próximo viernes.