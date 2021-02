Fernández: "El desafío que tenemos como continente es unirnos"

Política El presidente mantuvo una intensa agenda de trabajo con su par de México

El presidente Alberto Fernández afirmó que el desafío de América Latina es "unirse y alzar la voz" en el planeta y aseguró que este es el momento "para dar vuelta la historia del mundo como se da vuelta una media", al hablar en una sesión solemne en el Senado de México, como parte de las actividades en su visita a este país."Aliento la esperanza de que este sea el tiempo en que América Latina se ponga de pie y sea capaz de plantearle al mundo su palabra revulsiva para cambiarlo y hacerlo más igual y más justo; para terminar con las discriminaciones en materia de raza, de sexo, y para que la mujer deje de ser asesinada y pueda progresar en su trabajo como cualquier hombre", aseveró.Y añadió: "Todavía luchamos con ese mundo desigual que existía antes de la pandemia pero que ahora se evidencia en cosas más miserables".Para Fernández "la desigualdad ahora aparece cuando de todas las vacunas que se producen solo diez países las disfrutan y el resto pelea tan solo para que cumplan los contratos" que firmaron con los productores."¿De una vez por todas el capitalismo no debería tener un contenido moral que ha tenido en el tiempo?", se preguntó el Jefe de Estado.Y remarcó: "Podemos recuperar ese capitalismo virtuoso, donde alguien invertía y alguien trabajaba, juntos producían y daban más trabajo, tirando por la borda este capitalismo especulativo que medra con los derivados financieros, donde unos pocos hacen fortuna en minutos y vuelven pobres a millones de seres humanos".El Presidente criticó que "muchos latinoamericanos estamos entre los países de renta media, a los que nadie atiende; estamos muy lejos de ser parte del mundo central y muy cerca de parecernos a los países pobres, pero no nos dan los perdones que le dan a los pobres y nos tratan como si fuéramos ricos"."No va a haber un tiempo mejor que éste para dar vuelta la historia del mundo como se da vuelta una media; y hay que dar vuelta esa media porque si no vamos a seguir viviendo con más desigualdad y con más injusticia. Ese es el desafío que tenemos como continente", subrayó.Fernández fue recibido en la Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, por los presidentes de ese cuerpo, Eduardo Ramírez Aguilar; y de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho.En la sesión solemne participó toda la comitiva argentina, compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; y de Economía, Martín Guzmán, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.También estuvieron los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; el diputado nacional Carlos Selva y el asesor presidencial Ricardo Forster.Previo a la sesión, el mandatario mantuvo una reunión con la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila, en la que intervinieron los coordinadores de diversos grupos parlamentarios, informaron fuentes oficiales.Se trata de un órgano colegiado de gobierno que tienen las cámaras de Senadores y Diputados a través del cual se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos que permitan el pleno desarrollo de sus funciones.